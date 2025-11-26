Magyarország mellett állt ki az AfD

A magyarországi jogállamisági helyzetet tárgyaló uniós parlamenti vita során védelmébe vette országunkat, Mary Khan-Hohloch, az Alternatíva Németországnak (AfD) képviselője, aki hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem egy állam, hazánkkal szemben mégis szuperállamként viselkedik.

„Miért mutogatnak mindig Magyarországra? És miért nem mutogatnak Németországra is?” – tette fel a költői kérdést Mary Khan-Hohloch, az Alternatíva Németországnak (AfD) képviselője az Európai Parlament november 24-ei, a magyar jogállamiság helyzetéről szóló vitájában, amelyre a Mandiner hívta fel a figyelmet.

A német politikus rögtön példákat is hozott arra, miért kellene tüzetesebben vizsgálnia az Európai Uniónak a mindenkori német kormány tevékenységét, ahelyett, hogy állandóan hazánkon igyekszik elverni a port:

„Németországban egy AfD-s alpolgármestert egyszerűen leválthatnak, nem valamiféle hibák miatt, hanem pusztán azért, mert az AfD tagja.”

Hozzátette: „Németországban, ahol a leköszönt Bundestag még az utolsó pillanatban megváltoztatta az alaptörvényt.”

Khan-Hohloch szerint a hasonló ügyek ellenére a jogállamiság kérdése természetesen fel sem merülhet Németországgal kapcsolatban, „mert ott a »megfelelő« kormány ül”.

A képviselőnő arra is rámutatott, hogy ennek ellenére azt a Magyarországot vegzálják, amelynek fővárosában ő nőként ma sokkal nagyobb biztonságban sétálhat az utcán, mint például Bécsben.

Azt is kifogásolta, hogy bár az Európai Unió nem egy állam, Magyarországgal szemben egyenesen szuperállamként viselkedik, és a jogállamiság jelszava jegyében nyolc éve büntetőeljárást folytat hazánk ellen, „pusztán azért, mert ott egy olyan kormány van”, ami nem tetszik az európai döntéshozóknak.

Mary Khan-Hohloch kiemelte, hogy a magyar nép az állandó brüsszeli támadások ellenére is újabb kétharmaddal választotta újra az Orbán Viktor vezette kormányt, ami akkora felhatalmazás, amelyről a magyar kormány kritikusai csak álmodhatnak. Akárcsak a legutóbbi EP-választáson a Fidesz által elért eredményről.

„Magyarország teljesítette a feladatát: a szegénység 30-ról 19 százalékra csökkent és egymillió munkahely jött létre” – fogalmazott az AfD képviselője, aki a következőket is szóvá tette:

„És mit tesz az Európai Bizottság? Befagyasztja az Erasmust és a kutatási projekteket, hogy nyomást gyakoroljon a diákokra és a tudósokra.”

Arra is rámutatott, hogy a hazánkat sorra elítélő jogállamisági jelentésekben és azokat vitáiban a Magyarországot támadó politikusok olyan NGO-kat idézgetnek, amelyeket maga az EU finanszíroz, ami szerinte egyenlő a „véleménybíráskodással”.

„Az AfD kiáll a demokratikusan megválasztott miniszterlenök, Orbán Viktor mellett” – zárta szavait Mary Khan-Hohloch.