2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Európai Unió

Magyarország mellett állt ki az AfD

MH
 2025. november 26. szerda. 11:35
Megosztás

A magyarországi jogállamisági helyzetet tárgyaló uniós parlamenti vita során védelmébe vette országunkat, Mary Khan-Hohloch, az Alternatíva Németországnak (AfD) képviselője, aki hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem egy állam, hazánkkal szemben mégis szuperállamként viselkedik.

Magyarország mellett állt ki az AfD
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén
Fotó: AFP/Jean-Christophe Verhaegen

„Miért mutogatnak mindig Magyarországra? És miért nem mutogatnak Németországra is?” – tette fel a költői kérdést Mary Khan-Hohloch, az Alternatíva Németországnak (AfD) képviselője az Európai Parlament november 24-ei, a magyar jogállamiság helyzetéről szóló vitájában, amelyre a Mandiner hívta fel a figyelmet.

A német politikus rögtön példákat is hozott arra, miért kellene tüzetesebben vizsgálnia az Európai Uniónak a mindenkori német kormány tevékenységét, ahelyett, hogy állandóan hazánkon igyekszik elverni a port:

Németországban egy AfD-s alpolgármestert egyszerűen leválthatnak, nem valamiféle hibák miatt, hanem pusztán azért, mert az AfD tagja.”

Hozzátette: Németországban, ahol a leköszönt Bundestag még az utolsó pillanatban megváltoztatta az alaptörvényt.”

Khan-Hohloch szerint a hasonló ügyek ellenére a jogállamiság kérdése természetesen fel sem merülhet Németországgal kapcsolatban, „mert ott a »megfelelő« kormány ül”.

A képviselőnő arra is rámutatott, hogy ennek ellenére azt a Magyarországot vegzálják, amelynek fővárosában ő nőként ma sokkal nagyobb biztonságban sétálhat az utcán, mint például Bécsben.

Azt is kifogásolta, hogy bár az Európai Unió nem egy állam, Magyarországgal szemben egyenesen szuperállamként viselkedik, és a jogállamiság jelszava jegyében nyolc éve büntetőeljárást folytat hazánk ellen, „pusztán azért, mert ott egy olyan kormány van”, ami nem tetszik az európai döntéshozóknak.

Mary Khan-Hohloch kiemelte, hogy a magyar nép az állandó brüsszeli támadások ellenére is újabb kétharmaddal választotta újra az Orbán Viktor vezette kormányt, ami akkora felhatalmazás, amelyről a magyar kormány kritikusai csak álmodhatnak. Akárcsak a legutóbbi EP-választáson a Fidesz által elért eredményről.

Magyarország teljesítette a feladatát: a szegénység 30-ról 19 százalékra csökkent és egymillió munkahely jött létre” – fogalmazott az AfD képviselője, aki a következőket is szóvá tette:

És mit tesz az Európai Bizottság? Befagyasztja az Erasmust és a kutatási projekteket, hogy nyomást gyakoroljon a diákokra és a tudósokra.”

Arra is rámutatott, hogy a hazánkat sorra elítélő jogállamisági jelentésekben és azokat vitáiban a Magyarországot támadó politikusok olyan NGO-kat idézgetnek, amelyeket maga az EU finanszíroz, ami szerinte egyenlő a „véleménybíráskodással”.

Az AfD kiáll a demokratikusan megválasztott miniszterlenök, Orbán Viktor mellett” – zárta szavait Mary Khan-Hohloch.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink