Európai Unió
Az Európai Parlament jóváhagyta az uniós védelmi ipari programot
300 millió euró a külön létrehozott ukrajnai támogatási eszköz
A parlament és a tagállami kormányokat tömörítő tanács által már informálisan egyeztetett rendelet létrehozza az első olyan uniós szintű programot, amely a védelmi technológiai és ipari bázis fejlesztését és az európai védelmi képességek növelését célozza. A teljes költségvetés 1,5 milliárd euró, amelyből 300 millió euró a külön létrehozott ukrajnai támogatási eszköz.
A sajtóközlemény szerint a képviselők a tárgyalások során elérték, hogy a program költségvetése további forrásokkal egészülhessen ki az SAFE uniós finanszírozási eszközön keresztül. Emellett a tagállamok a helyreállítási alapok fel nem használt forrásait is átcsoportosíthatják EDIP-projektek támogatására.
A rendelet részeként létrejön a védelmi ellátási lánc átalakítását gyorsító alap (FAST), amely legalább 150 millió eurónyi kiegészítő tagállami hozzájárulással támogathatja a lánc modernizációját.
A parlament emellett jóváhagyta, hogy uniós támogatást csak olyan védelmi termékek kapjanak, amelyek esetében harmadik országokból származó alkatrészek költsége nem haladja meg az összes alkatrészköltség 35 százalékát.
A jogszabály az Ukrajnát támogató külön eszközt is létrehozza, amelynek célja az ukrán védelmi ipar modernizálása és harmonizálása az európai védelmi iparral.
A jogszabályt 457 szavazattal 148 ellenében, 33 tartózkodás mellett fogadták el. A tagállamok hivatalos jóváhagyását követően jelenik meg az EU hivatalos közleményében.