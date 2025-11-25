Az Európai Parlament jóváhagyta az uniós védelmi ipari programot

Az Európai Parlament keddi strasbourgi plenáris ülése elfogadta az Európai Unió védelmiipari programjáról szóló jogszabálytervezetet (EDIP), amelynek célja az európai védelmi ipar megerősítése, a közös beszerzések ösztönzése, a gyártási kapacitások bővítése és Ukrajna támogatásának növelése – közölte a testület sajtószolgálata.

A parlament és a tagállami kormányokat tömörítő tanács által már informálisan egyeztetett rendelet létrehozza az első olyan uniós szintű programot, amely a védelmi technológiai és ipari bázis fejlesztését és az európai védelmi képességek növelését célozza. A teljes költségvetés 1,5 milliárd euró, amelyből 300 millió euró a külön létrehozott ukrajnai támogatási eszköz.

A sajtóközlemény szerint a képviselők a tárgyalások során elérték, hogy a program költségvetése további forrásokkal egészülhessen ki az SAFE uniós finanszírozási eszközön keresztül. Emellett a tagállamok a helyreállítási alapok fel nem használt forrásait is átcsoportosíthatják EDIP-projektek támogatására.

A rendelet részeként létrejön a védelmi ellátási lánc átalakítását gyorsító alap (FAST), amely legalább 150 millió eurónyi kiegészítő tagállami hozzájárulással támogathatja a lánc modernizációját.

A parlament emellett jóváhagyta, hogy uniós támogatást csak olyan védelmi termékek kapjanak, amelyek esetében harmadik országokból származó alkatrészek költsége nem haladja meg az összes alkatrészköltség 35 százalékát.

A jogszabály az Ukrajnát támogató külön eszközt is létrehozza, amelynek célja az ukrán védelmi ipar modernizálása és harmonizálása az európai védelmi iparral.

A jogszabályt 457 szavazattal 148 ellenében, 33 tartózkodás mellett fogadták el. A tagállamok hivatalos jóváhagyását követően jelenik meg az EU hivatalos közleményében.