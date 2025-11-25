Az EU polikrízisben van

Az Európai Unió polikrízisben van: egymásra rétegződő, egymással párhuzamosan futó és egymást erősítő válságok határozzák meg jelenleg a működését – jelentette ki az európai ügyekért felelős miniszter kedden Budapesten, az Országgyűlés Európai ügyek bizottságában tartott éves meghallgatásán.

Bóka János európai ügyekért felelős miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés európai ügyek bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében

Bóka János beszélt az EU biztonsági válságáról, ami elmondása szerint egyrészt az unió orosz-ukrán háborúval, illetve Ukrajnával kapcsolatos, elhibázott stratégiájával, másrészt az európai biztonság- és védelempolitika hiányával magyarázható.

Hozzátette, az EU gazdasági válságban is van, ami a versenyképesség és a kereskedelempolitika területén is látható.

Úgy folytatta, az unió költségvetési válsággal is szembesül, amit nagyon jól megmutat a következő hétéves költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások állása.

Bóka János hozzátette, az Európai Unió továbbra is migrációs válságban van.

Mindennek a következménye az, hogy az EU intézményi válságban is van: ez politikai-vezetési válságot, valamint az uniós intézményi egyensúly megbomlását jelenti – összegzett a miniszter.

Bóka János az Európai Bizottság elnökének Ukrajna támogatásával kapcsolatos levelével kapcsolatban kérdésre válaszolva azt mondta, az ukrán korrupciós botrány fényében a levél kiküldése „politikai provokációval” felérő tevékenység.