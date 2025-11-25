2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Európai Unió

Az EU polikrízisben van

Egymásra rétegződő válságok fenyegetik az Uniót

MH/ MTI
 2025. november 25. kedd. 14:29
Megosztás

Az Európai Unió polikrízisben van: egymásra rétegződő, egymással párhuzamosan futó és egymást erősítő válságok határozzák meg jelenleg a működését – jelentette ki az európai ügyekért felelős miniszter kedden Budapesten, az Országgyűlés Európai ügyek bizottságában tartott éves meghallgatásán.

Az EU polikrízisben van
Bóka János európai ügyekért felelős miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés európai ügyek bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Bóka János beszélt az EU biztonsági válságáról, ami elmondása szerint egyrészt az unió orosz-ukrán háborúval, illetve Ukrajnával kapcsolatos, elhibázott stratégiájával, másrészt az európai biztonság- és védelempolitika hiányával magyarázható.

Hozzátette, az EU gazdasági válságban is van, ami a versenyképesség és a kereskedelempolitika területén is látható.

Úgy folytatta, az unió költségvetési válsággal is szembesül, amit nagyon jól megmutat a következő hétéves költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások állása.

Bóka János hozzátette, az Európai Unió továbbra is migrációs válságban van.

Mindennek a következménye az, hogy az EU intézményi válságban is van: ez politikai-vezetési válságot, valamint az uniós intézményi egyensúly megbomlását jelenti – összegzett a miniszter.

Bóka János az Európai Bizottság elnökének Ukrajna támogatásával kapcsolatos levelével kapcsolatban kérdésre válaszolva azt mondta, az ukrán korrupciós botrány fényében a levél kiküldése „politikai provokációval” felérő tevékenység.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink