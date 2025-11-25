Európai Unió
Az EU polikrízisben van
Egymásra rétegződő válságok fenyegetik az Uniót
Bóka János beszélt az EU biztonsági válságáról, ami elmondása szerint egyrészt az unió orosz-ukrán háborúval, illetve Ukrajnával kapcsolatos, elhibázott stratégiájával, másrészt az európai biztonság- és védelempolitika hiányával magyarázható.
Hozzátette, az EU gazdasági válságban is van, ami a versenyképesség és a kereskedelempolitika területén is látható.
Úgy folytatta, az unió költségvetési válsággal is szembesül, amit nagyon jól megmutat a következő hétéves költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások állása.
Bóka János hozzátette, az Európai Unió továbbra is migrációs válságban van.
Mindennek a következménye az, hogy az EU intézményi válságban is van: ez politikai-vezetési válságot, valamint az uniós intézményi egyensúly megbomlását jelenti – összegzett a miniszter.
Bóka János az Európai Bizottság elnökének Ukrajna támogatásával kapcsolatos levelével kapcsolatban kérdésre válaszolva azt mondta, az ukrán korrupciós botrány fényében a levél kiküldése „politikai provokációval” felérő tevékenység.