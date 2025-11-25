A háború lezárása után jön a valódi kérdések ideje

Ha véget érne az orosz-ukrán háború, akkor el kellene számolniuk az európai vezetőknek, és ettől rettegnek – jelentette ki a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az Igazság órája című online műsorban kedden.

Kocsis Máté azt mondta: a brüsszeli politikusok túlélésre játszanak, ha azonban Donald Trump amerikai elnök béketervét Ukrajna és Oroszország is elfogadná, és vége lenne a háborúnak, az európai vezetőknek válaszolni kellene néhány kérdésre.

Mire költöttünk ennyi pénzt; hol vannak az európai hadseregekből a fegyverek, amelyeket Ukrajnába szállítottak; ki fogja ezt kifizetni; miért adósodtunk el? – sorolta a megválaszolandó kérdéseket Kocsis Máté, hozzátéve: az európai vezetők túlélésének záloga a háború fenntartása.

Kocsis Máté úgy fogalmazott: zajlik egy értelmetlen öldöklés Ukrajnában, és kétségtelen, hogy az oroszok agressziót követtek el nyugati szomszédaikon. „Két szláv nép összebalhézott”, százezrek, sőt lehet, hogy már milliók haltak meg – mondta.

Az európai vezetők pedig most megint 135 milliárd eurót akarnak elkölteni a háborúra, miközben Ukrajnából jönnek ki a képek, hogy az ukrán politikai elit „arany budikra” költi a pénzt – mutatott rá. A kormánypárti politikus úgy folytatta, közben egyetlenegy európai vezető fejében nem fordult meg az, hogy mi lenne, ha megkérdeznék az ukránoktól, ez hogy fordult elő, vagy vizsgálatot indítanának, vagy kialakítanák a pénzek ellenőrzési rendszerét.

Közölte: az újabb 135 milliárd euró előteremtésére javasolt hitelfelvétellel nemcsak a jelenkort, hanem a gyerekeink jövőjét is feladnák a kontinens eladósításával, a másik javaslat pedig azt jelentené, hogy a tagállamoktól kérik el a pénzt. Ez Magyarországon 1000-1200 milliárd forintot jelentene, amivel ugrana a 13. vagy a 14. havi nyugdíj vagy a családtámogatások harmada – hívta fel a figyelmet.

A frakcióvezető elmondta, a béke kapcsán megjelent amerikai javaslat szerint a befagyasztott orosz vagyont az ukrán újjáépítésre fordítanák, a német kancellár ezzel szemben fegyverkezésre szánná. Azaz nyíltan a további fegyverkezésre tett javaslatot – jelezte.

Kocsis Máté arra is kitért: a Fidesz jelöltjei javarészt bent ülnek most is az Országgyűlésben. A jelöltállítás a pártban harminc éve úgy történik, hogy az elnökség megtárgyalja a jelölteket, és javaslatot tesz, ez már minden körzetben megtörtént. Semmi meglepetés nem lesz, a jelölt vagy most is bent ül a parlamentben, vagy ő a választókerületi elnök, vagy már interjút is adott helyben – fejtette ki.