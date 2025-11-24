Szijjártó Péter: Az Európai Bizottság csak árt az európai gazdaságnak

Az Európai Bizottság csak árt az európai gazdaságnak - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfői Facebook-bejegyzésében.

Szijjártó Péter arra reagált, hogy - mint írta - Brüsszelben a Külügyek Tanácsán több mint másfél órán keresztül azt hallgatta a többiektől, hogy mennyire veszélyes és mennyire nem helyes dolog szorosan együttműködni Kínával. Ehhez képest örömmel olvasta, hogy Donald Trump ma eredményes telefonos tárgyalást folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel - fűzte hozzá.

Sajnos ez már egy ideje így megy, az átideologizált brüsszeli külpolitika elszigeteli Európát, miközben a világ nagyhatalmai a józan észre alapuló megállapodásokat kötnek egymással - írta bejegyzésében a magyar külgazdasági és külügyminiszter.