„Nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt”

Orbán Viktor szerint a közös Európai Uniós hitelfelvétel nem elfogadható

MH/ MTI
 2025. november 24. hétfő. 20:18
Az Európai Unió folytatni akarja a háborút, de mivel pénzük nincs, közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk. Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt – közölte a miniszterelnök a hétfői uniós csúcson történteket összegezve a Facebook-oldalán.

„Nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt”
Orbán Viktor az uniós csúcs résztvevőivel videokonferencia keretében folytatott tárgyalást a Karmelita kolostorban 2025. november 24-én
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor a videóban azt mondta: a megbeszélésen áttekintették azt a szerteágazó, 28 pontos béketervet, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra. Ez szerteágazó, ezer alkérdése van.

„Egyetlen dolgot tudok biztosan megállapítani a mai videókonferenciát követően: az Európai Unió folytatni akarja a háborút, úgy, hogy egyetlen, de egyetlen fillérje sincs arra, hogy Ukrajnának katonai eszközöket szállítson, egyetlen fillér sem áll rendelkezésre, hogy Ukrajna működését finanszírozza, és egyetlen ötlete sincs arra, hogy hogyan kellene ezt a pénzt megszerezni” – tette hozzá a kormányfő.

Közölte: ami ötlettel rendelkezik az EU, az az, hogy a „tagállamok dobják össze”, Magyarország erre nem hajlandó, vagy vegyünk fel közös hitelt.

„Nem vagyunk hajlandóak elzálogosítani az unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrán háború finanszírozása érdekében” – jelentette ki Orbán Viktor.

