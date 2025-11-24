Brüsszel veszélyes lépésekre készül

Brüsszel két újabb veszélyes gazdaságpolitikai döntésre készül, azonban a kormány meg fogja védeni a magyar gazdákat és a munkahelyeket, és ez így lesz mindaddig, amíg a nemzeti kormány van hatalmon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, a kormány meg fogja védeni a magyar gazdákat és a munkahelyeket

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az EU-s külkereskedelmi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján, hogy az Európai Bizottság az utóbbi években súlyos hibákat követett el többek között vámok kivetésével, az energiabeszerzéseket korlátozó intézkedésekkel, szankciókkal, rossz megállapodásokkal, és ezek miatt a kontinens gazdasága ma komoly nehézségekkel néz szembe.

Arra is figyelmeztetett, hogy Brüsszel ráadásul most két újabb ártalmas döntésre készül, amelyek közül az egyik a magyar gazdákat, a másik a magyarországi munkahelyeket veszélyezteti.

Először is még idén alá akarják írni, majd gyorsan hatályba is akarják léptetni az EU és a latin-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi egyezményt, amely a jelenlegi formájában fenyegetést jelentene a magyar mezőgazdaságra nézve - tudatta.

„Nemcsak arról szól ez a veszély, hogy majd a magyarországi élelmiszerpiacot elárasztják latin-amerikai élelmiszeripari termékek, hanem arról is, hogy a magyar gazdák exportlehetőségei az Európai Unióban visszaszorulnak, tekintettel arra, hogy ez a szabadkereskedelmi megállapodás minden bizonnyal az élelmiszeripari és mezőgazdasági termékek egy jelentősen megnövekedett forgalmát fogja jelenteni Latin-Amerikából az Európai Unióba” - húzta alá.

„Kértük Brüsszeltől, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése előtt hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek (…) megvédik az európai, köztük a magyar gazdákat ettől a veszélytől. Azonban az Európai Bizottság egy olyan javaslatot tett, amely a kis tagországok mezőgazdaságát, a kis tagországok gazdáit semmilyen módon nem védi meg” - folytatta.

„Az Európai Bizottság ugyanis azokban az esetekben akar csak védintézkedéseket hozni, ha az európai mezőgazdasági termelés 50 százalékát, vagy nagyon vészhelyzet esetén 25 százalékát veszélyeztetheti a megállapodás végrehajtása. A kis tagországok azonban öt százalék alatti részesedéssel bírnak az Európai Unió mezőgazdaságából, így nyilvánvalóan egy ilyen megoldás csak a nagy tagállamok számára jelentene megoldást” - tette hozzá.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Brüsszel központosítani akarja a tagállamok beruházástámogatási döntéseit, amivel gyakorlatilag kiiktatnák a beruházásokért folytatott versenyt az EU-ban.

„Gyakorlatilag a korábbi KGST módjára egy központi bizottság itt Brüsszelben megmondaná, hogy mi az a beruházás, ami jöhet Európába, és az melyik európai országba mehet és hogyan, ahelyett, hogy az európai uniós tagországok továbbra is versenyezhetnének ezekért a beruházásokért” - emelte ki.

„Magyarország ebben a versenyben nagyon sikeres. Az EU legvonzóbb beruházási környezetét tudtuk megteremteni. Folyamatos beruházási rekordokat döntünk, modern beruházások érkeznek, amelyek munkahelyek tíz- és százezreit hozták létre az elmúlt években, és ezeket a beruházásokat mi mind-mind éles versenyben nyertük el, sok esetben nyugat-európai országokkal szemben” - jegyezte meg.

„És most mesterségesen akarják itt Brüsszelben eltüntetni a közép-európai, a magyar versenyelőnyt a beruházások vonzása tekintetében, mert elegük van abból, hogy rendre legyőzzük a nyugat-európai országokat a nagyberuházásokért folytatott versenyben” - fűzte hozzá.

Majd leszögezte, hogy a kormány mindennek ellenére meg fogja védeni a magyar gazdákat és a magyar munkahelyeket. „Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig nem engedjük be sem a silány ukrán gabonát Magyarországra, sem nem engedjük, hogy Dél-Amerikából származó mezőgazdasági termékekkel elárasszák Magyarország élelmiszerpiacát és tönkretegyék a magyar gazdákat. És ugyanígy nem engedjük, hogy Brüsszel döntse el, hogy egy beruházás Európában melyik országba megy, vagy melyikbe nem” - hangsúlyozta.

A miniszter végül kifejtette, hogy „arra kell készülni, hogy ahogy az elmúlt években is számos rossz, káros, veszélyes döntés született Brüsszelben az európai gazdaság szempontjából, úgy ez a jövőben is sűrűn elő fog fordulni”.

„A mi feladatunk, hogy Magyarországot, a magyar gazdaságot, a magyar családokat megvédjük ezektől a veszélyes, rossz brüsszeli döntésektől, és amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig meg is védjük a magyar embereket a veszélyes brüsszeli gazdaságpolitikai döntésektől” - összegzett.