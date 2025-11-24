Európai Unió
Az EU továbbra is támogatni fogja Ukrajnát
Megerősítette az Európai Tanács elnöke
„Az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy továbbra is biztosít minden szükséges diplomáciai, katonai és gazdasági támogatást (Volodimir) Zelenszkij (ukrán) elnöknek” – jelentette ki újságírók előtt az angolai fővárosban, ahol az uniós tagállamok vezetői rendkívüli tanácskozást tartanak Ukrajnáról az Afrikai Unióval tartandó csúcstalálkozójuk alkalmával.
„Ez elsősorban a pénzügyi támogatást érinti” – tette hozzá Costa, felidézve, hogy az EU vezetői októberben megállapodtak arról, hogy a következő két évre fedezni fogják Ukrajna pénzügyi szükségleteit.
„Elköteleztük magunkat amellett, hogy ezt teljesíteni fogjuk (...), és teljesíteni is fogjuk az Európai Tanács decemberi csúcstalálkozóján” – mondta.
„A béketárgyalások új lendületet kaptak. Tegnap (vasárnap) az Egyesült Államok, Ukrajna és az Európai Unió képviselői jelentős haladást értek el Genfben” – jelentette ki Costa, hozzátéve, hogy „továbbra is vannak megoldatlan ügyek, de az irány pozitív”.
Friedrich Merz német kancellár úgy nyilatkozott, hogy Oroszországnak is jelen kell lennie a tárgyalóasztalnál annak érdekében, hogy az ukrajnai béketerv sikeres legyen.
A kancellár megjegyezte: valószínűtlen, hogy az idén áttörést tudnának elérni.
Kiemelte: nagyon fontos, hogy úgy fogadjanak el béketervet Ukrajnára vonatkozóan, hogy az európai érdekeket és az európai szuverenitást érintő ügyek rendezését az európai országok is jóváhagyják.