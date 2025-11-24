Az EU továbbra is támogatni fogja Ukrajnát

Megerősítette António Costa, az Európai Tanács elnöke hétfőn Luandában, hogy az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, egyúttal üdvözölte, hogy a háború lezárását célzó béketárgyalások „új lendületet” kaptak.

„Az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy továbbra is biztosít minden szükséges diplomáciai, katonai és gazdasági támogatást (Volodimir) Zelenszkij (ukrán) elnöknek” – jelentette ki újságírók előtt az angolai fővárosban, ahol az uniós tagállamok vezetői rendkívüli tanácskozást tartanak Ukrajnáról az Afrikai Unióval tartandó csúcstalálkozójuk alkalmával.

„Ez elsősorban a pénzügyi támogatást érinti” – tette hozzá Costa, felidézve, hogy az EU vezetői októberben megállapodtak arról, hogy a következő két évre fedezni fogják Ukrajna pénzügyi szükségleteit.

„Elköteleztük magunkat amellett, hogy ezt teljesíteni fogjuk (...), és teljesíteni is fogjuk az Európai Tanács decemberi csúcstalálkozóján” – mondta.

„A béketárgyalások új lendületet kaptak. Tegnap (vasárnap) az Egyesült Államok, Ukrajna és az Európai Unió képviselői jelentős haladást értek el Genfben” – jelentette ki Costa, hozzátéve, hogy „továbbra is vannak megoldatlan ügyek, de az irány pozitív”.

Friedrich Merz német kancellár úgy nyilatkozott, hogy Oroszországnak is jelen kell lennie a tárgyalóasztalnál annak érdekében, hogy az ukrajnai béketerv sikeres legyen.

A kancellár megjegyezte: valószínűtlen, hogy az idén áttörést tudnának elérni.

Kiemelte: nagyon fontos, hogy úgy fogadjanak el béketervet Ukrajnára vonatkozóan, hogy az európai érdekeket és az európai szuverenitást érintő ügyek rendezését az európai országok is jóváhagyják.