„A nemi alapú erőszak veszélyezteti a demokratikus értékeket”

A nemi alapú erőszak elfogadhatatlan, sebet ejt a nőkön, elfojtja hangjukat, és veszélyezteti a demokratikus értékeket, megszüntetése közös felelősség – jelentették ki az Európai Bizottság illetékesei a nők elleni erőszak megszüntetésének november 25-én esedékes nemzetközi napja alkalmából hétfőn.

A nyilatkozat aláírói – Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő, Hadja Lahbib válságkezelésért felelős uniós biztos, valamint Roxana Minzatu, az Európai Bizottság emberekért, készségekért és felkészültségért felelős tagja – közölték: az évforduló alkalmával az Európai Unió megújítja elhatározását, hogy véget vet a nők és lányok elleni erőszak minden formájának, és biztosítja, hogy mindenki félelem és bántalmazás nélkül élhessen.

Az EU-ban minden harmadik nő tapasztalt már nemi alapú erőszakot. Az érintettek életét, egészségét és méltóságát megsértették. Az ilyen esetek megszüntetése cselekvést igényel – írták.

Emlékeztettek: a nők elleni erőszak elleni küzdelemről szóló uniós irányelv büntetendővé teszi a nemi alapú online erőszak legelterjedtebb formáit, és biztosítja, hogy a nyilvánosan hozzáférhető illegális online tartalmakat haladéktalanul eltávolítsák. A nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak áldozatai számára a törvény erősebb védelmet és támogatást nyújt – hívták fel a figyelmet.

„Felszólítjuk az összes uniós tagállamot, hogy mielőbb ültessék át az irányelvet a nemzeti jogukba, hogy az EU-ban élő nők és lányok biztonságosabban élhessenek, online és a való életben egyaránt” – fogalmaztak.

A gyermekek szexuális bántalmazása elleni hatékonyabb küzdelemre irányuló uniós stratégia, valamint az ilyen cselekmények büntetendővé nyilvánítására irányuló jogalkotási javaslatok révén az Európai Unió fokozza erőfeszítéseit minden gyermek, különösen a lányok védelme érdekében, akiket az ilyen bűncselekmény aránytalanul nagy mértékben érint – írták.

„Erőfeszítéseik azonban nem állnak meg Európa határainál. Globálisan dolgozunk a szexuális és nemi alapú erőszak megszüntetésén, hogy olyan világot építsünk, ahol a nők biztonságban élhetnek, a lányok pedig félelem nélkül nőhetnek fel minden közösségben és a digitális térben egyaránt” – fogalmaztak a nyilatkozattevők.