Orbán Viktor elküldte válaszát Ursula von der Leyennek

A politico.eu honlapon megjelent levelében Orbán Viktor azt írta: „Miután elolvastam a levelét, úgy látom, elérkezett az igazság pillanata. Az ukrán-orosz háború újabb pénzügyi igényei arra kényszerítenek bennünket, hogy szembenézzünk a realitásokkal. Amit látunk, az szomorú és elkeserítő. De jobb most őszintén beszélni és dönteni, mint folytatni az illúziókra építő politikát, amit eddig sajnos az ön bizottsága tett.”

A miniszterelnök levelében azt javasolta, hogy „az Ukrajna politikánkat a következő tények figyelembevételével alakítsuk ki”.

Válaszának első pontja szerint „Ukrajna ezt a háborút a hadszíntéren nem nyerheti meg. Eddig elvesztette területének mintegy 20 százalékát. Az idő előrehaladtával újabb területeket fog elveszíteni. Ésszerűtlen dolog, hogy a bizottság egy megnyerhetetlen háborút támogat politikai és pénzügyi eszközökkel. A háború folytatása sok ezer újabb áldozattal, tengernyi szenvedéssel és óriási pusztítással jár majd, a győzelem esélye nélkül. Természetesen Ukrajna joga folytatni a háborút, de nekünk nem kötelességünk tovább támogatni és finanszírozni egy megnyerhetetlen konfliktust.”

A második pont alapján „Ukrajna háborús szenvedésének mértékét csak egy gyors tűzszünettel és/vagy békemegállapodással lehet korlátozni. Ezért nekünk, európaiaknak azonnal és feltétel nélkül támogatnunk kell az Amerikai Egyesült Államok elnökének békekezdeményezését. Az USA elnökének nyújtott támogatás mellett azonnal önálló és közvetlen diplomáciai tárgyalásokat kell kezdeményeznünk Oroszországgal.”

A harmadik pontban Orbán Viktor leírja: „Az Európai Uniónak sürgősen meg kell kezdenie a felkészülést a háború utáni helyzet rendezéséről szóló tárgyalásokra. Az EU-nak ezeken a tárgyalásokon erőt kell mutatnia. Az EU erejét nem növeli, hanem gyengíti, ha pénzügyi eszközeit saját maga helyett az ukrán hadsereg megerősítésére fordítja. Ukrajna és az ukrán haderő sorsa bizonytalan. Ezért Európa nem építheti saját biztonságát Ukrajnára, és az ukrán hadseregre. Európa biztonságát csak az európai uniós tagállamok, és a tagállamok saját katonai erejére lehet építeni, függetlenül Ukrajna jövendőbeli sorsától”.

A negyedik pontban az miniszterelnök azt írta: „Mindezek alapján arról tájékoztatom önt, hogy Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába. Magyarország ilyen pénzügyi akcióban nem kíván részt venni, és nem járul hozzá, hogy az EU nevében és keretében ilyen döntés szülessen”.

Az ötödik pontban Orbán Viktor sajnálatosnak tartja, „hogy a beláthatatlan pénzügyi károkat és bizalmi válságot okozó ukrán korrupció legújabb fejezete árnyékában az ön javaslatai között nem szerepel az eddig elköltött pénzek ellenőrzése, és a további folyósítások szigorúbb feltételekhez kötése sem”.

„Tisztelt Elnök asszony! Jobb időben belátni a tévedésüket, és kifordulni a zsákutcából, mint tovább haladni, amíg bele nem ütköznek a realitások falába. Már így is óriási összegű európai pénzt égettünk el ebben a háborúban. Ha önök ezt így folytatják, az súlyos válságba fogja rántani az egész Európai Uniót” - írta a levél zárásaként Orbán Viktor, a „nehéz döntéséhez sok erőt és bátorságot kívánva.”