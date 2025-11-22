Orbán Viktor: A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet

A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az Európai Uniónak, mint hogy félelemben éljen - írta Orbán Viktor kormányfő szombaton az X-en.

A miniszterelnök a bejegyzéséhez csatolt karácsonyi hangulatú videóval Magyarországra invitálja a külföldi turistákat, hangsúlyozva, hogy Magyarország csodálatos, és egyben a legbiztonságosabb hely Európában.

„A magyar kormány naponta egymillió euró pénzbírságot fizet Brüsszelnek azért, mert nem hajlandó beengedni az illegális bevándorlókat” a saját és mindenki más biztonsága érdekében - olvasható a videó feliratozásában.

Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott, a pénzbírság befizetése „jobb, mint félelemben élni”.

„Idén karácsonykor éljék át Magyarországon azt, hogy milyennek kellene lennie Európának” - írta a magyar kormányfő a karácsonyi vakációra induló turistákhoz szólva.