Előd

Orbán Viktor: A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet

„Jobb, mint félelemben élni”

MH/ MTI
 2025. november 22. szombat. 18:46
Frissítve: 2025. november 23. 8:17
A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az Európai Uniónak, mint hogy félelemben éljen - írta Orbán Viktor kormányfő szombaton az X-en.

Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök a bejegyzéséhez csatolt karácsonyi hangulatú videóval Magyarországra invitálja a külföldi turistákat, hangsúlyozva, hogy Magyarország csodálatos, és egyben a legbiztonságosabb hely Európában.

„A magyar kormány naponta egymillió euró pénzbírságot fizet Brüsszelnek azért, mert nem hajlandó beengedni az illegális bevándorlókat” a saját és mindenki más biztonsága érdekében - olvasható a videó feliratozásában.

Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott, a pénzbírság befizetése „jobb, mint félelemben élni”.

„Idén karácsonykor éljék át Magyarországon azt, hogy milyennek kellene lennie Európának” - írta a magyar kormányfő a karácsonyi vakációra induló turistákhoz szólva.

