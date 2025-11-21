Szijjártó Péter: felszólítjuk Brüsszelt

Magyarország határozottan felszólítja az európai vezetőket, hogy ne ássák alá Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború rendezésére vonatkozóan, a napvilágot látott béketerv ugyanis a jövőbeli európai biztonság igen fontos alappilléreit tartalmazza – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Brüsszelben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU és az indiai- és csendes-óceáni országok közötti miniszteri fórum után kijelentette, hogy az amerikai rendezési terv a béke reményét hozza el, és világosan bizonyítja, hogy Donald Trump továbbra is mindent megtesz a béke érdekében, nem adja fel az erőfeszítéseit.

„Mi határozottan felszólítjuk az európai politikusokat, hogy ne ássák alá Donald Trump béketervét, ne ássák alá az amerikaiak békeerőfeszítéseit” – mondta.

„Ha az elmúlt hónapokban az európai vezetők nem hackelték volna meg, nem akadályozták volna Donald Trump békeerőfeszítéseit, már jó eséllyel béke lehetne Ukrajnában. Ezért most határozottan arra szólítjuk fel az európai vezetőket, hogy ne akadályozzák az amerikai béketörekvéseket” – folytatta.

Majd kifejtette, hogy a napvilágot látott béketerv figyelembe veszi a realitásokat és a jövőbeli európai biztonság igen fontos alappilléreit tartalmazza.

„Minden egyes terv esetében vízválasztó, hogy vágyakat fogalmaz meg, vagy a valóságra alapul. Mi úgy látjuk, hogy ezek a pontok, ezek a javaslatok a realitást, a valóságot tartják szem előtt” – fogalmazott.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a tervezet a kapcsolatok újraépítésének irányába vezet, hiszen szó van benne a szankciók eltöréséről és Oroszország világgazdasági reintegrációjáról, ami Magyarországnak is érdeke lenne.

„Ez nekünk nem az oroszok miatt, hanem magunk miatt fontos, hiszen látható, hogy amióta az európai-orosz kapcsolatrendszer ellehetetlenült, azóta az európai gazdaság korábban ismeretlen akadályokba és nehézségekbe ütközik” – mutatott rá.

„A béke Magyarországnak biztonsági és gazdasági érdeke is. Magyarország már nagyon sokat veszített az elmúlt három és fél évben ezzel a háborúval. Egy olyan háborúval, amelyhez semmi közünk nincsen” – jegyezte meg.

„Sajnos szembetűnő a különbség, hogy amíg az amerikaiak béketervet fogalmaznak meg, mi, magyarok, azt támogatjuk, addig Brüsszelben az európai vezetők újabb százmilliárd eurót akarnak adni Ukrajnának a háború folytatására” – emelte ki.

„Ezért reméljük, hogy ezt a béketervet minél előbb sikerül elfogadni, hogy minél előbb béke lesz, és az európai emberek pénzét nem öntik bele mindenfajta kontroll nélkül egy háborús maffia, egy korrupt rendszer zsebébe” – fűzte hozzá.

A miniszter arra is kitért, hogy amerikai és orosz partnereivel folytatott tárgyalásai során egy kérdésben semmifajta vita nem volt, mégpedig abban, hogy a béketárgyalások helyszíne Budapest lesz.

„Ezt nemhogy senki nem vitatta, hanem mindenki megerősítette. Úgy látom, fontos, hogy egyetértési pontok legyenek az amerikaiak és az oroszok között. Na, ez például ilyen egyetértési pont” – tudatta.

„Ez is mutatja, hogy míg az európaiak, az Európai Unió, Brüsszel elszigeteli magát, addig Magyarország, kis közép-európai országként, képes arra, hogy a béke érdekében keleti és nyugati irányba is ugyanúgy fenntartsa az együttműködést a nagy világpolitikai szereplőkkel” – összegzett.