Káosz Brüsszelben

Hétfőtől háromnapos országos sztrájk nehezíti a belgiumi közlekedést, a brüsszeli Zanventem, valamint a budapesti fapados járatokat is kiszolgáló Charleroi nemzetközi repülőtér nem indít és nem fogad egy egyetlen járatot sem szerdán – tájékozatott a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli napilap pénteken.

A Charleroi repülőtér a weboldalán elérhető közleményben figyelmeztette az utazókat, hogy a sztrájk három napja alatt legyenek tekintettel az esetleges járattörlésekre, valamint a késésekre (képünk illusztráció)

Útlezárások és jelentős zavarok várhatók a helyi és országos tömegközlekedésben, a közszolgáltatásokban, akadozni fog a postai szolgálatás és a szemétszállítás is.

Az illetékes szakszervezet a sztrájkot a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reformtörekvéseivel szemben hirdették meg.

Követeléseik között szerepel egyebek mellett a bónuszokkal járó túlóra megtartása, a korengedményes nyugdíjhoz való könnyebb hozzáférés megőrzése, az éjszakai munka méltányos kompenzációja, a magasabb nyugdíjak szavatolása, valamint a jövedelmek közötti különbségek figyelembevétele az adózás esetében, illetve a nagyvállalatoknak nyújtott „feltétel nélküli támogatások” megszüntetése.

A Charleroi repülőtér a weboldalán elérhető közleményben figyelmeztette az utazókat, hogy a sztrájk három napja alatt legyenek tekintettel az esetleges járattörlésekre, valamint a késésekre. A repülőtér „jelentős zavarokra” számít a biztonságos működéshez szükséges kiszolgálószemélyzet hiánya miatt. A légikikötő nem lesz képes biztosítani a menetrend szerinti indulásokat és érkezéseket. Az utasokat a következő napokban értesíti a járataikat üzemeltető légitársaság az átfoglalás vagy a visszatérítés lehetőségéről – írták.

A háromnapos sztrájk ideje alatt zavarok várhatók a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér működésében is. November 26-án, szerdán nem indulnak járatok a légikikötőből, várhatóan néhány érkező járatot is törölni fognak.

A belga vasúttársaság, az SNCB kevesebb vonatot közlekedtet a sztrájk mindhárom napján. A Brüsszelt Párizzsal, Londonnal és Amszterdammal összekötő nagysebességű vonatokat üzemeltetető nemzetközi vasúttársaság, az Eurostar még mindig vizsgálja a sztrájkok lehetséges hatásait, de nem számít nagyobb fennakadásra. A brüsszeli közlekedési vállalat (STIB) bejelentése szerint jelentős zavarok várhatók a belga főváros metró-, villamos- és buszhálózatainak működésében. Noha a zavarok mértéke még nem ismert, a vállalat az utasainak lehetőség szerint más közlekedési mód választását javasolta.

A belga oktatási szektort képviselő szakszervezetek is bejelentették, hogy csatlakoznak az országos sztrájkhoz a romló munkakörülményekre és a szakmai elismerés hiányára hivatkozva – tájékoztatott a brüsszeli hírportál.