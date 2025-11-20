Hiába a korrupció, Európa nem lassít

Eddig 186 milliárd eurót küldött az Európai Unió Ukrajnába. Ennek egy jelentős része úgynevezett grant, tehát visszanemtérítendő támogatás, humanitárius jellegű, van ebben katonai és infrastruktúrális befektetési rész is. Most ehhez képest a konzervatív számítások szerint Magyarország 2004 óta 45 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól, ugye levonva a befizetéseket és a teljes összeget, hogyha nézzük.

Ami az Unió jelenlegi gazdasági állapotát jellemzi, a 2025-ös első negyedéves adatok szerint közel 90 százalék a GDP-hez viszonyított hiány, tehát azt mondhatjuk, hogy meglehetősen rossz gazdasági állapotban van az Európai Unió, és maga a szupranacionális szervezet saját bevétellel gyakorlatilag nem rendelkezik, tehát áfa és GNI bevételekből, tagállami forrásokból működik - nyilatkozta az M1 műsorában ifjabb Lomnici Zoltán. A Századvég tudományos igazgatója emlékeztetett, eddig 186 milliárd eurót küldött az Európai Unió Ukrajnába. Ennek egy jelentős része úgynevezett grant, tehát visszanemtérítendő támogatás, humanitárius jellegű, van ebben katonai és infrastruktúrális befektetési rész is. Most ehhez képest a konzervatív számítások szerint Magyarország 2004 óta 45 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól, ugye levonva a befizetéseket és a teljes összeget, hogyha nézzük. És most jelenleg nagy vonalakban mondjuk azt, hogy 15 milliárdot tart vissza jogállomisági és korrupciós vádak nyomán - fűzte hozzá.

„Most kérdezem ezek után, hogy minden idők egyik legnagyobb korrupciós botránya tört ki, ehhez képest a Ukraine Facility Audit nevű független testület honlapjára, ha felmegyünk, semmi jele nincs annak, hogy Ukrajnában auditálnák valóban ezeket a forrásokat. Újabb 135 milliárd eurót akarnak ebbe az országba küldeni, úgyhogy Magyarország tekintetében néhány, nyilván hatalmas összegről van szó, de néhány milliárd eurón lovagolnak azért, és bocsánat, hogy így fogalmazok, mi nagyon el vagyunk kényeztetve, mert nálunk a lopás az azt jelenti, hogy nem egy osztrák cég nyeri meg a közbeszerzést, hanem egy magyar, és akkor az biztosan el van lopva. Most ehhez képest Ukrajnában az ukrán korrupciós ügyészség és nyomozóhatóság kimutatta, hogy konkrétan eltüntettek euró százmilliókat, tehát nem az, hogy közbeszerzésbe csatornázódott és gyenge minőségi utak épültek, hanem konkrétan Zelenszkij és körei ezeket ellopták. Ezek után sajnos nagyon nehéz komolyan venni azt az egész hercehurcát, amely jó néhány éve zajlik Magyarországgal szemben, például jogállamisági eljárások címén” - fogalmazott az alkotmányjogász.

Kiemelte, ami most Ukrajnában zajlik, az tényleg összehasonlíthatatlan, és ezek után jön az Európai Bizottság elnökétől egy levél a magyar miniszterelnök számára, és nem az van benne, hogy leállítjuk a források küldését, megvizsgáljuk, hogy az eddigi vissza nem térítendő támogatásokkal mi a helyzet, megvizsgáljuk, hogy milyen jogi lépéseket tudunk tenni a pénzek visszaszerzése érdekében. Nem erről van szó, hanem valóban három pillére van ennek a Ukraine Facility, Ukrajna Eszköz nevű programnak. Elsősorban ezek a vissza nem térítendő támogatások hitel, és nagyon kis része a befagyasztott orosz vagyon.

„Amelyből abszolút vita van, és azt hiszem, hogy Ursula von der Leyen is kapitulált, azt mondta, hogy ezeket csak kölcsön veszik, aztán majd vissza fogják fizetni, tehát most már nem arról van szó, hogy elkobozzák, hiszen annak semmilyen jogi alapja nem lenne, hanem csak kölcsön veszik ezeket a forrásokat, de ez egy nagyon kis tétel, megint csak úgy mondom, hogy hatalmas összeg, de ez egy pár százmillió eurós tétel a 135 milliárdon belül” - hívta fel a figyelmet ifjabb Lomnici Zoltán.

Megjegyezte, hogyha megnézzük ezt a 135 milliárd eurót vagy az előző 186 milliárdot, ez a két összeg, ez már mondjuk olyan mértékű, hogyha tagállami szinten, ha csak arról beszélünk, hogy milyen infrastrukturális fejlesztéseket tudnának végrehajtani ebből, vagy éppen az Európai Unió, ha tetszik, versenyképességi különböző faktorait, vagy különböző szinteken például startupokba vagy a mesterséges intelligenciába való befektetés tekintetében milyen előrelépéseket lehetne tenni, tehát ez a pénz biztosan hiányozni fog, nemcsak az EU költségvetéséből, hiszen ennek jelentős része hitel, hanem önmagában az Európai Unió egyes tagállamaiban nyilvánvalóan ezeket az összegeket nagyon szívesen látnák.

Kifejtette: „Meg lehet érteni, hogy Ukrajna egyébként most majd nevezzük így, hogy szívügye az Európai Uniónak. De az, amikor ma reggel ha a német RTL híradóját az ember véletlenül látja, és az a narratíva kerül kidomborítása, hogy az Ukrán korrupciós botrány is Oroszország érdekeit szolgálja, és azt sejtetik, hogy Oroszország van mögötte. Hát ez, még egyszer mondom, azért nagyon izgalmas ez a fajta felvetés, mert hogy egyébként az Ukrán belső szervek, hatóságok azok, amelyek feltárták ezt a visszaélést. Egyébként Timur Mindics szökésben van, két volt és jelenlegi energiaügyi miniszter kellett, hogy lemondjanak a kormányból, őket magával vitte Zelenszkij a Fehér Házba, tehát jelentős befolyásos miniszterekről volt szó. Információs hadviselés zajlik ezen a téren is, de a tények mégiscsak azt mutatják, hogy egy ilyen országba egy eurocentet nem szabadna addig küldeni, amíg nem nézik át pontosan, hogy hova megy a pénz, mire költik és mi a garancia arra, hogy egy része visszajut az Unióba”.