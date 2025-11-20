Az Európai Unió álláspontja világos: gyengíteni Oroszországot, és támogatni Ukrajnát – jelentette ki az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben a tagországok külügyminiszereinek tanácskozását követően csütörtökön.

Kaja Kallas sajtótájékoztatóján leszögezte: az Európai Unió mindig is támogatta az igazságos, tartós és átfogó békét Ukrajnában. Ahhoz azonban, hogy bármely béketerv sikeres legyen, azt Ukrajnának és Európának is támogatnia kell.

Ha Oroszország valóban békét akarna, már márciusban elfogadta volna a feltétel nélküli tűzszüneti ajánlatot. A brutális valóság azonban az, hogy Oroszország soha nem tett valódi kötelezettségvállalást a béke érdekében – jelentette ki az uniós főképviselő.