Európai Unió
Európai Unió álláspontja világos: Gyengíteni Oroszországot és támogatni Ukrajnát
Fogalmazott az uniós főképviselő
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Fotó: AFP/Nicolas Tucat
Kaja Kallas sajtótájékoztatóján leszögezte: az Európai Unió mindig is támogatta az igazságos, tartós és átfogó békét Ukrajnában. Ahhoz azonban, hogy bármely béketerv sikeres legyen, azt Ukrajnának és Európának is támogatnia kell.
Ha Oroszország valóban békét akarna, már márciusban elfogadta volna a feltétel nélküli tűzszüneti ajánlatot. A brutális valóság azonban az, hogy Oroszország soha nem tett valódi kötelezettségvállalást a béke érdekében – jelentette ki az uniós főképviselő.