Európai Unió

Európai Unió álláspontja világos: Gyengíteni Oroszországot és támogatni Ukrajnát

Fogalmazott az uniós főképviselő

MH/ MTI
 2025. november 20. csütörtök. 22:06
Az Európai Unió álláspontja világos: gyengíteni Oroszországot, és támogatni Ukrajnát – jelentette ki az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben a tagországok külügyminiszereinek tanácskozását követően csütörtökön.

Európai Unió álláspontja világos: Gyengíteni Oroszországot és támogatni Ukrajnát
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Kaja Kallas sajtótájékoztatóján leszögezte: az Európai Unió mindig is támogatta az igazságos, tartós és átfogó békét Ukrajnában. Ahhoz azonban, hogy bármely béketerv sikeres legyen, azt Ukrajnának és Európának is támogatnia kell.

Ha Oroszország valóban békét akarna, már márciusban elfogadta volna a feltétel nélküli tűzszüneti ajánlatot. A brutális valóság azonban az, hogy Oroszország soha nem tett valódi kötelezettségvállalást a béke érdekében – jelentette ki az uniós főképviselő.

