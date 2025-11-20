Ma már Európán kívül mindenki a békét képviseli, az új amerikai elnök, a kínaiak és a többi világhatalom egyaránt, de ahhoz, hogy Európa szereplő lehessen a béketárgyalásokon, fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat az oroszokkal, az ukránokkal és az amerikaiakkal is - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Fejér vármegyei Ercsiben.

Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: Európa jelenleg nem kommunikál egyik féllel sem, „kizárólag Ukrajnát pénzeli”, miközben az ukrán korrupciós válság jól mutatja, hogy „az európai uniós pénzek valóban veszélyeztetettek, ráadásul csak a háború meghosszabbítását szolgálják, amiben Európa ellenérdekelt.”

A miniszter szerint nehéz időszakban van Európa, benne Közép-Európa és Magyarország is, mert az elmúlt három és fél évet a szomszédban zajló háború határozta meg leginkább. „Magyarország ebben a háborúban mindig is a békét képviselte, annak szószólója volt többek között a kommunikációs csatornák fenntartásával minden irányba” - fogalmazott.

Gulyás Gergely meggyőződése szerint Európa továbbra is tévúton jár, aminek ékes bizonyítéka az Európai Bizottság elnökének legutóbbi levele, hiszen „miközben az Egyesült Államok kiszállt a háború finanszírozásából, Ukrajnában korrupciós válság van, eközben az EU továbbra is a háború finanszírozója akar lenni”. Úgy vélte, ez tévút azért is, mert jól látható, hogy a háború egész Európában blokkolja a gazdaságot.

A tárcavezető nagyon fontosnak nevezte, hogy a jövő évi választás után is olyan kormánya legyen Magyarországnak, amelynek fontos az ország önállósága, fontos, hogy a döntések megszületésekor kizárólag a magyar emberek érdekét nézzék. „Az alternatíva az az, hogy Brüsszel Magyarországon is többségbe kerül, és hogyha Budapesten Brüsszel alakít kormányt, akkor annak az lesz a következménye, hogy a brüsszeli diktátumokat Magyarország is el fogja fogadni és követni fogja”, ami igaz mind a háború, mind a migráció, mind a különböző multinacionális cégekre kivetett közterhekre - húzta alá Gulyás Gergely.