Orbán Viktor: Brüsszelben nagy a baj

A miniszterelnök közlése szerint az Európai Bizottság elnöke rendkívüli levélben kér pénzt a tagállamoktól, Ukrajna finanszírozására. Ehhez nekünk is lesz pár szavunk! – fűzte hozzá a kormányfő.

A Kupaktanács című bejegyzéshez csatolt fotó szerint a megbeszélésen Orbán Viktor mellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Máté János a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár vett részt.