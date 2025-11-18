2025. december 7., vasárnap

Előd

Orbán Viktor: Brüsszelben nagy a baj

Az Európai Bizottság elnöke rendkívüli levélben kér pénzt a tagállamoktól

MH/MTI
 2025. november 18. kedd. 16:35
Brüsszelben nagy a baj – írta Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében kedden.

Orbán Viktor: Brüsszelben nagy a baj
Orbán Viktor: Ukrajna finanszírozására kér az EU pénzt
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök közlése szerint az Európai Bizottság elnöke rendkívüli levélben kér pénzt a tagállamoktól, Ukrajna finanszírozására. Ehhez nekünk is lesz pár szavunk! – fűzte hozzá a kormányfő.

A Kupaktanács című bejegyzéshez csatolt fotó szerint a megbeszélésen Orbán Viktor mellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Máté János a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár vett részt.

