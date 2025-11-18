Brüsszel élesítette a migrációs paktum teljes arzenálját – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Bóka János bejegyzésében közölte, hogy a múlt héten bemutatott Szolidaritási Csomag javaslat szerint Magyarországnak kötelezően migránsokat kellene átvennie más tagállamoktól, és súlyos büntetéseket kellene fizetnie, ha "nem hajol meg a brüsszeli akarat előtt".

A Bizottság ismét azokat az országokat akarja újabb terhekkel sújtani, amelyek Európa külső határait védik – mutatott rá. A miniszter jelezte, hogy hétfőn levelet küldött Magnus Brunner biztosnak, és személyes egyeztetést kezdeményezett az ügyben. "Aggodalmamat fejeztem ki a javaslatcsomaggal kapcsolatban és egyértelművé tettem, hogy a Bizottságnak felül kell vizsgálnia a migrációs paktum végrehajtására vonatkozó elképzeléseit" – részletezte.

Bóka János szerint "különösen csalódást keltő, hogy a jelentés figyelmen kívül hagyja Magyarország másfél évtizedes erőfeszítéseit, amelyekkel saját forrásból védjük Európa és a schengeni térség határait". Ahelyett, hogy elismernék és támogatnák ezt a munkát, napi egy millió eurós büntetéssel sújtanak bennünket – fűzte hozzá.