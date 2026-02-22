Visszatért a kanyaró az Egyesült Államokba

Az Egyesült Államokban az év eleje óta 982 kanyarós megbetegedést regisztráltak – közölte a CDC adatai alapján a Y ahoo News számolt be. A tavalyi évben összesen 2281 esetet jelentettek, ami évtizedek óta a legmagasabb szám.

Az idei fertőzöttek 94 százaléka nem volt beoltva, vagy az oltási státusza ismeretlen. A legsúlyosabban érintett állam Dél-Karolina, ahol 632 esetet jegyeztek fel.

A kanyarót az Egyesült Államokban 2000-ben gyakorlatilag felszámoltnak nyilvánították, de azóta időről időre újabb járványgócok alakultak ki. A WHO szerint a betegség visszaszorításához 95 százalékos átoltottság szükséges, ám a CDC adatai szerint az oltási arány 2019 óta folyamatosan csökken az óvodákban.

A kanyaró rendkívül fertőző: egy beteg átlagosan akár 18 beoltatlan embert is megfertőzhet. Súlyos esetben agyvelőgyulladást és halált is okozhat.

