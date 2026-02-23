Tehetünk a szemünk egészségéért

A megfelelő szemápolás és a szem védelme fontos részét képezi az egészségmegőrzésnek. A látásromlás rontja az életminőséget, nehézséget okoz a hétköznapokban.

Ha a munkahelyen vagy a környezetében veszélynek van kitéve azzal, hogy por, faforgács, fémforgács vagy vegyszerek juthatnak a szembe, arcpajzs vagy védőszemüveg viselése javasolt. Ugyanezen megfontolásból otthon takarítás közben, kerti munka alatt szintén érdemes védőszemüveget alkalmazni.

Amennyiben vegyszer kerülne a szembe, követni kell a vegyszer dobozán feltüntetett utasításokat, valamint folyó víz mellett minimum 20-30 percen át ki kell öblíteni a szemet, vagy amíg a segítség meg nem érkezik.

Ha idegen test került a szembe, javasolt mielőbb szemész szakorvoshoz fordulni! Az el nem távolított vagy helytelenül eltávolított idegen testek súlyos károsodásokat okozhatnak a szaruhártyában.

Erős napsütés esetén napszemüveg viselése ajánlott, hiszen ezáltal csökkenthető az UV-fény okozta szürkehályog és a főként időseket érintő maculadegeneráció kialakulásának esélye. Fontos, hogy direkt soha nem szabad a napba nézni, mert rendkívül ártalmas lehet a szemre és ezáltal a látásra is.

Káros fényhatással járó munka végzésekor (pl. hegesztés), javasolt arcpajzs (pl. speciális hegesztőpajzs) viselése, amely megvédi a szemet a káros fényhatástól.

Mielőtt a szemünkhöz nyúlunk, mindig mossunk alaposan kezet, így nem juttatunk szennyeződést a szemünkbe. Próbáljuk meg mellőzni a szem vakargatását, dörzsölését, hiszen így is kórokozókat juttathatunk a szembe.

Ne használjunk másokkal közös törölközőt, arctisztító készüléket, sminktermékeket, hiszen ezek egyik emberről a másikra átvihetnek fertőzéseket.

A szem váladékozása esetén vizes vattakorongot alkalmazzunk a váladék eltávolítására. Ne használjuk ugyanazt a vattakorongot mindkét szemünkön, a tisztítás során a belső szemzugból induljunk ki a külső szemzug irányába, így megelőzzük, hogy az egyik szemünkről a másik szemünkre átvigyünk fertőzést.

A napjainkban igen népszerű műszempilla káros lehet, hiszen a szempilla felületén megtapadhatnak kórokozók, és a szem tisztítása is akadályba ütközhet.

Allergének jelenlétében a szem irritált lehet, ezért fontos az allergének elkerülése. A leggyakoribb allergének a szőr, a por, a pollen és bizonyos ételek. Napszemüveg használata segít megelőzni az allergének szembe jutását.

A hideg vizes arcmosás üdítően hat az arcra, és nyugtató hatással lehet a szemre is.

A kontaktlencse használata során minden esetben be kell tartani a szemészorvos vagy az optikus utasításait. Fontos, hogy a lencséket csak a megengedett időtartamig hordják, a behelyezése és eltávolítása előtt is ügyelni kell a gondos kézfertőtlenítésre, valamint a lencsét is csak az arra alkalmas folyadékban szabad tárolni.

A szem sérülése vagy betegsége esetén a teljes gyógyulásig kontaktlencse használata nem javasolt.

Amennyiben a látás korrekcióra szorul, és így szemüveg használata javasolt, mindenképp optikában vagy szemorvos által bemért szemüveg vásárlása tanácsos. Nem szerencsés drogériákban és egyéb boltokban megvásárolható szemüvegek beszerzése, hiszen a nem megfelelő szemüveg tovább ronthat a látáson.

Monitor használatakor figyelni kell arra, hogy minimum karnyújtásnyi távolságra üljön a monitortól, és ne hajoljon túl közel a képernyőhöz. 20 percenként pihentetni kell a szemet minimum 20 másodpercre 6 méter távolságra tekintéssel. Szemszárazság esetén tartósítószer-mentes műkönny szemcsepp alkalmazása javasolt, amely a könny alkotóelemeit pótolja.

Az ajánlások szerint 2 évente érdemes szemvizsgálaton részt venni. Cukorbetegség vagy 60 év feletti életkor esetén, illetve ha a családban már előfordult szembetegség, érdemes ennél gyakrabban, a kezelőorvos szerint meghatározott időközönként szemvizsgálatra menni.

Cukorbetegség (diabétesz) esetén fokozott rizikónak van kitéve a beteg a szembetegségek tekintetében, ezért rendkívül fontos a rendszeres, minimum évente, tágított pupilla mellett végzett szemfenékvizsgálat, illetve a vércukorszint és a vérnyomás optimális értékének beállítása.

A dohányzás növeli a szükehályog, a maculadegeneráció és a szemirritáció kialakulásának valószínűségét, ezért is fontos a dohányzásról való leszokás.

Az egészséges életmód segít a szem egészségének fenntartásában. A változatos táplálkozás során a zöld színű leveles élelmiszerek fogyasztásával a szervezet antioxidánsokhoz jut, a hal fogyasztásával ómega-3 zsírsavakhoz, ezenkívül A-, C- és E-vitaminra, az ásványi anyagok közül pedig főként cinkre és szelénre van szükség a maculadegeneráció megelőzése céljából.