Segíthet a migrén elkerülésében és a vérnyomás szabályozásában

A magnézium egy olyan nyomelem, amelynek hiánya szorongást, fejfájást, alvászavarokat és izomgörcsöket is okozhat.

A magnézium egy nyomelem, amelyre az emberi szervezet minden sejtjének szüksége van – sejttípustól függően változó mennyiségben.

Az alacsony magnézium szint összefüggésbe hozható a depresszió és a cukorbetegség kialakulásával, a magnézium pótlása pedig segíthet a migrén elkerülésében, a vérnyomás szabályozásában és a szervezetben lévő gyulladások csökkentésében.

A szervezet magnéziumigényét nagyban befolyásolja a nem, a testsúly, a fizikai-szellemi igénybevétel, valamint a betegségek jelenléte is.

Számos betegség, illetve szedett gyógyszer befolyásolhatja a magnézium felszívódását, vagy gyorsítja a magnéziumürítést, így például a gyomor-bélrendszeri betegségek akadályozzák a magnézium felszívódását, a vízhajtók, a gyomorsavtermelést csökkentő protonpumpagátlók, az antibiotikumok, a kemoterápiás szerek pedig nagymértékben gátolják a magnézium felszívódását és fokozzák annak ürítését is.

A magnéziumhiány tünetei között szerepelhet a szorongás, a depresszió; a fejfájás; az alacsony stressztűrő-képesség; az alvászavarok, az izomgörcsök, izomgyengeség, a vérnyomásemelkedés, a koszorúérgörcs, az étvágytalanság, az émelygés, a hányinger és akár a hányás is.

A magnézium az emberi szervezetben lejátszódó számos biokémiai folyamatban mint kofaktor (segítő molekula) vesz részt. Magnézium hiányában a szervezet egészséges működése zavart szenved, ezért megfelelő bevitele, és megterhelés esetén pótlása nagyon fontos.

A magnézium több, mint 600 folyamatban tölt be fontos szerepet, ezek közül a legfontosabbak az energiatermelő folyamatok, a fehérjeszintézis fenntartása, a megfelelő izomműködés, az idegrendszer megfelelő működése, a csontszilárdság fenntartása, a vércukorszint szabályozása és a vérnyomás szabályozása.

A magnézium hiánya izomgörcsökhöz vezethet – leggyakrabban a vádlit vagy a talpat érinti ez a fajta izomgörcs. Az izom kontrollálhatatlan görcsös összehúzódásának hátterében a szervezet megváltozott folyadékháztartása áll. Egyensúlyi állapotban a kálium, magnézium, nátrium és kalcium meghatározott koncentrációkban, arányokban vannak jelen – az idegek és izmok közötti ingerületátvitel (információátadás) ilyenkor zavartalan. Amikor azonban ez az egyensúly eltolódik valamelyik irányba, akkor jelentkeznek az ingerületátvitel zavaraiból adódó tünetek – a fájdalmas izomgörcs.

Rengeteg élelmiszerben találhatunk magnéziumot nagy mennyiségben. Ilyenek a zöld színű leveles zöldségek, mint a spenót, a sóska, a mángold, a kelkáposzta, a hüvelyesek, mint a tarka- és fehérbab, a lencse, a csicseri- vagy a zöldborsó, a diófélék, bizonyos magvak, mint a tökmag, a dió, a mogyoró vagy a mák, a teljes kiőrlésű kenyér és egyéb teljes kiőrlésű pékáru, a banán vagy a kakaó.

A magnézium felszívódását csökkenti a zsírdús ételek fogyasztása és a fehérjében túlságosan gazdag étrend. Nem előnyösek a felszívódás szempontjából még a magas foszfáttartalmú ételek és italok (pl. kóla), és bizonyos tartósítószerek túlzott mértékű fogyasztása.