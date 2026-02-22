Egészség
Mi történik szívroham esetén?
A keringési rendszer betegségei évtizedek óta vezető haláloknak számítanak Magyarországon
Mi az ischaemiás szívbetegség?
Az ischaemiás szívbetegség (koszorúér-betegség) akkor alakul ki, amikor a szívet ellátó koszorúerek beszűkülnek vagy elzáródnak. Ennek leggyakoribb oka az érelmeszesedés, amely során zsíros lerakódások (plakkok) képződnek az érfalban.
A szűkült ér csökkenti a szívizom vérellátását, ami mellkasi fájdalmat (angina pectoris) vagy súlyosabb esetben szívinfarktust okozhat.
A szívinfarktus akkor következik be, amikor egy koszorúér hirtelen teljesen elzáródik. A szívizom adott területe oxigénhiányos állapotba kerül, és ha a keringést nem állítják helyre gyorsan, az érintett szívizomrész elhal.
Tünetei lehetnek:
- Erős, szorító mellkasi fájdalom
- Bal karba, állkapocsba sugárzó fájdalom
- Légszomj
- Hideg verejtékezés
- Hányinger
Az azonnali orvosi ellátás életet menthet.
Miért ilyen magas a halálozás Magyarországon?
Magyarországon több tényező is hozzájárul a keringési betegségek magas arányához:
- Magas dohányzási arány
- Egészségtelen táplálkozás (zsíros, sós ételek)
- Mozgásszegény életmód
- Elhízás
- Krónikus stressz
- Nem megfelelő szűrővizsgálati részvétel
A genetikai hajlam is szerepet játszhat, de az életmódbeli tényezők döntő jelentőségűek.
Kockázati tényezők
A legfontosabb rizikófaktorok közé tartozik:
- Magas vérnyomás
- Magas koleszterinszint
- Cukorbetegség
- Túlsúly
- Dohányzás
- Mozgáshiány
Ezek közül több módosítható, vagyis tudatos életmóddal csökkenthető a kockázat.
Megelőzés – a legfontosabb eszköz
A keringési betegségek jelentős része megelőzhető lenne.
1. Egészséges táplálkozás
Zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonákban gazdag étrend, csökkentett só- és telítettzsír-bevitel javasolt.
2. Rendszeres testmozgás
Hetente legalább 150 perc közepes intenzitású mozgás (például gyors séta) bizonyítottan csökkenti a kockázatot.
3. Dohányzás elhagyása
A dohányzás az egyik legerősebb kockázati tényező.
4. Rendszeres szűrés
Vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-ellenőrzés segít időben felismerni a problémát.
Kezelési lehetőségek
A modern orvoslás számos kezelési módot kínál:
- Gyógyszeres terápia (vérnyomáscsökkentők, vérhígítók, koleszterincsökkentők)
- Katéteres beavatkozás (érszűkület tágítása, stent beültetés)
- Szívsebészeti műtétek (bypass)
- Életmódprogramok és rehabilitáció
A sikeres kezelés azonban nemcsak az orvosi beavatkozáson múlik, hanem a beteg együttműködésén is.
A társadalmi felelősség szerepe
A keringési betegségek visszaszorítása nemcsak egyéni, hanem társadalmi feladat is. Egészségnevelés, prevenciós kampányok és hozzáférhető szűrőprogramok segíthetnek csökkenteni a halálozási arányt.
Az egészséges életmód támogatása, például sportolási lehetőségek biztosítása és egészséges étkezési alternatívák elérhetősége, hosszú távon javíthatja a lakosság egészségi állapotát.
A keringési rendszer betegségei továbbra is Magyarország vezető halálokai közé tartoznak, különösen az ischaemiás szívbetegség és a szívinfarktus. Bár a modern orvostudomány sokat fejlődött, a megelőzés kulcsszerepet játszik.
Az egészséges életmód, a rendszeres szűrés és a tudatos döntések jelentősen csökkenthetik a kockázatot. A szív- és érrendszeri betegségek nem elkerülhetetlen sorscsapások megfelelő odafigyeléssel sok esetben megelőzhetők vagy időben kezelhetők.