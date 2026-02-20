2026. február 20., péntek

Energetikai korszerűsítés az egri Markhot Ferenc kórházban

A beruházásra 6,2 milliárd forint támogatást nyertek

MH/MTI
 2026. február 20. péntek. 1:28
Többmilliárd forintos, átfogó energetikai korszerűsítést végeznek a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórházban – közölte az egri intézmény csütörtökön az MTI-vel.

Az egri Markhot Ferenc Kórház épülete
Fotó: mfkh.hu

Tájékoztatásuk szerint a beruházásra 6,2 milliárd forint támogatást nyert a kórház az Egészségügyi Energiahatékonysági Program pályázatán. A támogatói döntést követően jelenleg a projekt előkészítése zajlik: ebben a szakaszban készül el az előzetes energetikai tanúsítvány, a végleges szakmai terv, valamint a kivitelezési tervdokumentáció – tették hozzá.

Jelezték: a tervek szerint idén kezdődő és mintegy 3 év alatt megvalósuló kivitelezés részeként a négyemeletes hotelépületben, valamint az irgalmasrendi épületben és a rendelőintézetben elvégzik a lapostető hő- és vízszigetelését, a homlokzat és lábazat hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, új villámvédelmi rendszert építenek ki, akadálymentesítenek, bevezetik az energiamenedzsmentet, valamint kicserélik az energetikai rendszer környezetterhelő berendezéseit.

