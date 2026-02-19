Egy amerikai nő leírta, mit érzett klinikai halála alatt

Virginia L. Canaday azt állítja, hogy egy 24 perces szívmegállás után teljesen átgondolta az életszemléletét, és abbahagyta a halálfélelmet.

A klinikai halál a szívműködés és a légzés megállásának állapota, amely az első percekben még reverzíbilis, azaz újraélesztéssel visszafordítható

2023 februárjában a nő hirtelen rosszul lett otthon. Elvesztette az eszméletét, és a férje azonnal megkezdte az újraélesztést, miközben mentőt hívott. A kiérkező mentősök mindössze 24 perccel később tudták helyreállítani a szívműködését.

Ezt követően Canaday kilenc napot töltött az intenzív osztályon, ebből kettőt kómában.

Az amerikai nő szerint az élménye nem egyezett a halálközeli élményekről szóló általános leírásokkal. Nem látott „fényt az alagút végén”. A szívmegállás után csak a teljes nyugalom érzésére emlékszik.

A nő azt mondja, ez az érzés belső támaszává vált. Nehéz pillanatokban mentálisan visszatér az élményhez, hogy helyreállítsa az egyensúlyát. Az eset után, ahogy Canaday megjegyzi, a halálfélelme eltűnt, és teljesen más embernek érzi magát.

A Daily Star számolt be az esetről.