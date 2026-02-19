Az ápolók munkája óriási jelentőségű

Az egészségügyi ápolók munkája óriási jelentőségű – mondta az Észak-pesti Centrumkórház – Honvédkórház főigazgatója a magyar ápolók napja alkalmából tartott, a kórház által rendezett I. szakdolgozói tudományos napon csütörtökön.

Wikonkál Norbert Miklós főigazgató és Szabóné Darázs Mónika ápolási igazgató (j) adta át a Honvédkórházért Emlékplakettet Deli Máriának, az Országos Kórházi Főigazgatóság ápolási és betegbiztonsági igazgatójának a magyar ápolók napja alkalmából megrendezett I. szakdolgozói tudományos napon az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórházban 2026. február 19-én

Wikonkál Norbert köszöntőjében kitért arra, hogy az egészségügyet az elmúlt hetven évben a „sodródás, a bénaság és a semmittevés” jellemezte, a rendszerre sok-sok évtizedig senki nem figyelt és a rendszerváltás után sem volt prioritás egy reformba belevágni.

Mint mondta, ez a helyzet 2020-ban, az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésével változott meg, amivel „egy új világ nyílt ki”. Az új szisztémával most olyan egészségügyi rendszer működik, ahol az elvégzett munka arányában részesülnek a dolgozók és „nem mindenfajta másodlagos, a betegek által juttatott dolgokon keresztül”.

Kiemelte: Magyarországon egy hatékony egészségügyi rendszer működik, javítani mindig lehetne a működésen, de az nem igaz, hogy minden területen baj van – mondta.

A főigazgató kitért arra is: a tudományos tevékenység nagyon áthatja az ápolási szakmát is, a fejlett országokra jellemző egészségügyi rendszerekben az orvos „nem félrelökdösi” az ápolót, hanem vele együttműködve végzi munkáját, és a határterületek egyre inkább átkerülnek az ápolási területre.

Az, hogy ma az emberiség jó életminőségben magas életkort ér meg, az az egészségügy munkájának köszönhető, és ebben az ápolásszakmának óriási és egyre nagyobb jelentőséget kell kapnia.

Úgy vélte, a különböző egészségügyi innovációk, a mesterséges intelligencia megjelenése az orvosok és az ápolók munkájára nem jelent veszélyt, az új technológiák inkább segítséget jelentenek a betegellátásban.

„Az orvosi és az ápolói tevékenység időtlen lesz, ezt nem fogja a technika felülírni, belátható időn belül pótolni. Képzett emberekre, jól kommunikáló emberekre, elhivatott emberekre lesz szükség” – fogalmazott.

Deli Mária, az Országos Kórházi Főigazgatóság ápolási és betegbiztonsági igazgatója arról beszélt, hogy a magyar ápolók napja alkalom arra, hogy fejet hajtsunk azok előtt, akik a gondoskodást, a szolgálatot és az emberséget választották hivatásuknak.

Ez a nap nemcsak ünnep, hanem megerősítése annak, hogy az ápolói munka az egészségügyi ellátórendszer egyik legszilárdabb tartópillére, az ellátás biztonsága, minősége, embersége elképzelhetetlen az ápolók szakmai tudása, empátiája, felelősségteljes döntései és kitartása nélkül.

Az ápolás jövője a tudásban, az innovációban, a betegbiztonság erősítésében és az együttműködésben rejlik. A jövő egészségügye csak felkészült, támogató, erős szakmai közösségek által kezelhetők.

A szakmai napon először átadták az intézmény által alapított Honvédkórházért Emlékplakettet. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott elismerést egy évben kétszer, a magyar ápolók napján és Semmelweis-napon adják át a kórház arra érdemes munkatársának.

A magyar ápolók napján azoknak mondunk köszönetet, akik rendíthetetlen szeretettel és alázattal állnak a betegek mellett – közölte a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.

Takács Péter azt írta, szakdolgozónak lenni életre szóló hivatás, amely minden egyes nap igazi életcélt ad annak, aki vállalja ezt a nemes elköteleződést.

„Ők az igazi hősök, akik a legnehezebb pillanatokban is békét hoznak a szívünkbe” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, Magyarország kormánya elkötelezetten dolgozik a szakdolgozói bérek növelésén és az ágazatban dolgozók életkörülményeinek javításán, 2016 óta kilencszer emelték az egészségügyi szakdolgozók – köztük az ápolók – béreit: legutóbb 2024 márciusában mintegy 20 százalékos alapbéremelés lépett életbe, így a szakdolgozók fizetése közel négyszeresére nőtt 2010-hez képest.

A kórházi munkakörülmények folyamatos javítása mellett több mint 8,5 milliárd forintból nővérszállókat újítottak meg, bővítettek, illetve építettek – fűzte hozzá.

Tavaly bevezették az otthonteremtési programot, amelyben az ápolók is pályázhatnak egymillió forint támogatásra, új lakásuk törlesztőrészletének összegét is csökkenthetik a támogatásból – jelezte az államtitkár.

„A nemzeti kormány a jövőben is mindent megtesz azért, hogy ápolóink békében és biztonságban gyakorolhassák hivatásukat. Béke, biztonság, folyamatos fejlődés a cél” – közölte az államtitkár.