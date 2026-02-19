Egészség
Új fegyver a bőrrák ellen?
Melanóma elleni vakcinát fejlesztettek ki Oroszországban
„A Gamaleja Intézettel közösen fejlesztettük ki, és már elkezdtük alkalmazni a pácienseken” a vakcinát – mondta az akadémikus.
Bejelentette, hogy már megkezdődött a személyre szabott vakcinák tömeges gyártása is. Kaprin szerint a következő lépés a kissejtes tüdőrák kezelésére szolgáló gyógyszer kifejlesztése lesz.
A melanóma kezelésére szolgáló NeoOnkovak vakcinát a Gamaleja Intézet és a Blohin-központ közösen fejlesztette ki. A gyártó az orosz egészségügyi tárca Nemzeti Orvosi Kutatóközpontja. A minisztérium december elején engedélyezte a gyógyszer klinikai alkalmazását.
Alekszandr Gincburg, a Covid-19 elleni Szputnyik V vakcinát is kidolgozó Gamaleja igazgatója korábbi bejelentése szerint az állatokon elvégzett preklinikai vizsgálatok kimutatták, hogy az orosz vakcina hatékonysága a tumor fő testének eltüntetésében 100, a metasztázisok esetében pedig 90 százalékos.
A melanóma a bőr pigmenttermelő sejtjeiből, a melanocitákból kiinduló agresszív, gyakran áttétet képző rosszindulatú daganat.