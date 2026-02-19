2026. február 19., csütörtök

Új fegyver a bőrrák ellen?

Melanóma elleni vakcinát fejlesztettek ki Oroszországban

Oroszország világelsőként a melanóma kezelésére alkalmas vakcinát fejlesztett ki, és már el is kezdte az alkalmazását – jelentette be Andrej Kaprin, az orosz Nemzeti Orvosi Kutatóközpont (NMIC) igazgatója, egyúttal az egészségügyi minisztérium főonkológusa szerdán az orosz parlementi felsőház plenáris ülésén.

Képünk illusztráció
Fotó: Science Photo Library via AFP/Thom Leach

„A Gamaleja Intézettel közösen fejlesztettük ki, és már elkezdtük alkalmazni a pácienseken” a vakcinát – mondta az akadémikus.

Bejelentette, hogy már megkezdődött a személyre szabott vakcinák tömeges gyártása is. Kaprin szerint a következő lépés a kissejtes tüdőrák kezelésére szolgáló gyógyszer kifejlesztése lesz.

A melanóma kezelésére szolgáló NeoOnkovak vakcinát a Gamaleja Intézet és a Blohin-központ közösen fejlesztette ki. A gyártó az orosz egészségügyi tárca Nemzeti Orvosi Kutatóközpontja. A minisztérium december elején engedélyezte a gyógyszer klinikai alkalmazását.

Alekszandr Gincburg, a Covid-19 elleni Szputnyik V vakcinát is kidolgozó Gamaleja igazgatója korábbi bejelentése szerint az állatokon elvégzett preklinikai vizsgálatok kimutatták, hogy az orosz vakcina hatékonysága a tumor fő testének eltüntetésében 100, a metasztázisok esetében pedig 90 százalékos.

A melanóma a bőr pigmenttermelő sejtjeiből, a melanocitákból kiinduló agresszív, gyakran áttétet képző rosszindulatú daganat.

