Mikor kell orvoshoz fordulni hasmenés esetén?

Hasmenés esetén a legfontosabb a folyadékpótlás és a tünetek figyelése, mert bár a legtöbb eset néhány nap alatt rendeződik, bizonyos jelek orvosi vizsgálatot tehetnek szükségessé.

A hasmenés sokakat érint, különösen vírusos időszakban. Bár a tünetek többnyire néhány nap alatt rendeződnek, a kiszáradás veszélye miatt nem szabad félvállról venni a panaszt – írja a duol.hu.

A kellemetlen panasz mögött legtöbbször vírusfertőzés, ételmérgezés vagy gyomorrontás áll. Bár az esetek többsége néhány nap alatt magától rendeződik, fontos a megfelelő folyadékpótlás és a tünetek figyelése. Hasmenés esetén enyhébb panaszoknál elegendő lehet a vény nélküli kezelés, bizonyos esetekben azonban orvosi vizsgálat szükséges.

Milyen tünetek jellemzőek hasmenés esetén?

napi több alkalommal jelentkező híg széklet

hasi görcsök

puffadás

hányinger

gyengeség

enyhe hőemelkedés

A legnagyobb kockázat a kiszáradás, különösen gyermekeknél és időseknél. A folyadék- és elektrolitveszteség pótlása elsődleges fontosságú.

Enyhébb esetekben a gyógyszertárban kapható rehidratáló oldatok, bélflóra-helyreállító készítmények és szükség esetén hasmenéscsillapítók segíthetnek. Fontos a kímélő étrend – például főtt rizs, banán, pirítós – és a bőséges folyadékfogyasztás.

Orvosi vizsgálat javasolt, ha a hasmenés három napnál tovább tart, magas láz kíséri, véres széklet jelentkezik, erős hasi fájdalom alakul ki, vagy a beteg állapota romlik. Csecsemők, várandósok és krónikus betegek esetében a panasz fokozott figyelmet igényel.