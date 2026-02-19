Egészség
Mikor kell orvoshoz fordulni hasmenés esetén?
A hirtelen jelentkező hasi panaszok sokakat érintenek
A hasmenés sokakat érint, különösen vírusos időszakban. Bár a tünetek többnyire néhány nap alatt rendeződnek, a kiszáradás veszélye miatt nem szabad félvállról venni a panaszt – írja a duol.hu.
A kellemetlen panasz mögött legtöbbször vírusfertőzés, ételmérgezés vagy gyomorrontás áll. Bár az esetek többsége néhány nap alatt magától rendeződik, fontos a megfelelő folyadékpótlás és a tünetek figyelése. Hasmenés esetén enyhébb panaszoknál elegendő lehet a vény nélküli kezelés, bizonyos esetekben azonban orvosi vizsgálat szükséges.
Milyen tünetek jellemzőek hasmenés esetén?
- napi több alkalommal jelentkező híg széklet
- hasi görcsök
- puffadás
- hányinger
- gyengeség
- enyhe hőemelkedés
A legnagyobb kockázat a kiszáradás, különösen gyermekeknél és időseknél. A folyadék- és elektrolitveszteség pótlása elsődleges fontosságú.
Enyhébb esetekben a gyógyszertárban kapható rehidratáló oldatok, bélflóra-helyreállító készítmények és szükség esetén hasmenéscsillapítók segíthetnek. Fontos a kímélő étrend – például főtt rizs, banán, pirítós – és a bőséges folyadékfogyasztás.
Orvosi vizsgálat javasolt, ha a hasmenés három napnál tovább tart, magas láz kíséri, véres széklet jelentkezik, erős hasi fájdalom alakul ki, vagy a beteg állapota romlik. Csecsemők, várandósok és krónikus betegek esetében a panasz fokozott figyelmet igényel.