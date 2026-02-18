Folyamatosan fázik? Ezek a lehetséges okok

Amikor az erek szűkülnek vagy a szövetek nem kapnak elegendő vért, a kezek és a lábak kevesebb hőt kapnak.

A szakember szerint ez az állapot gyakran megfigyelhető magas vérnyomás és érelmeszesedés esetén. Ezenkívül a pajzsmirigy működésének zavara is oka lehet. Hypothyreosis esetén az anyagcsere lelassul, ami a test általános lehűléséhez vezet.

A doktor az anémiát is megemlítette, mint további tényezőt. Vérszegénység esetén romlik az oxigénszállítás, a szövetek oxigénhiányt szenvednek, ami miatt az ember fázni kezd.

A hideg és sápadt végtagok az idegrendszer zavarait is jelezhetik. Ilyen esetekben az orvos szerint a hidegérzethez görcsök, zsibbadás és bizsergés társul.

A hőszabályozásra az életmód és az általános egészségi állapot is hatással van. A hidegérzékenységet fokozhatja a stressz, a krónikus fáradtság, az alváshiány és a kiegyensúlyozatlan táplálkozás – jegyezte meg az orvos, számol be a Gismeteo.