Egészség
Folyamatosan fázik? Ezek a lehetséges okok
Nem csupán a szervezet sajátossága lehet, hanem különböző rendszerek működési zavarainak jele is
A szakember szerint ez az állapot gyakran megfigyelhető magas vérnyomás és érelmeszesedés esetén. Ezenkívül a pajzsmirigy működésének zavara is oka lehet. Hypothyreosis esetén az anyagcsere lelassul, ami a test általános lehűléséhez vezet.
A doktor az anémiát is megemlítette, mint további tényezőt. Vérszegénység esetén romlik az oxigénszállítás, a szövetek oxigénhiányt szenvednek, ami miatt az ember fázni kezd.
A hideg és sápadt végtagok az idegrendszer zavarait is jelezhetik. Ilyen esetekben az orvos szerint a hidegérzethez görcsök, zsibbadás és bizsergés társul.
A hőszabályozásra az életmód és az általános egészségi állapot is hatással van. A hidegérzékenységet fokozhatja a stressz, a krónikus fáradtság, az alváshiány és a kiegyensúlyozatlan táplálkozás – jegyezte meg az orvos, számol be a Gismeteo.