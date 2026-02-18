Az online vásárlás stresszforrásnak bizonyult

Az online szórakozás, amelyet sokan a kikapcsolódás és a pihenés egyik módjának tartanak, éppen ellenkezőleg, fokozhatja a belső feszültséget. Erre a következtetésre jutottak kutatók Finnországból egy 1490 önkéntesre kiterjedő, hét hónapos megfigyelés eredményei alapján.

A kutatás során a résztvevők készülékeire speciális szoftvert telepítettek. Ez rögzítette, hogy milyen weboldalakat és alkalmazásokat nyitnak meg, és mennyi időt töltenek rajtuk. Ezzel párhuzamosan a résztvevők rendszeresen értékelték saját pszichológiai feszültségük szintjét.

Az elemzés kimutatta: azok a tevékenységek, amelyeket általában örömmel társítunk, nem mindig bírnak nyugtató hatással. A leginkább „szorongást keltő” tevékenységek a virtuális játékok és az internetes vásárlások voltak – ezek kísérték leggyakrabban a stressz növekedését.

Ugyanakkor egyes mindennapi tevékenységek éppen ellenkezőleg, az aggodalmasodás csökkenésével korreláltak. Az e-mailek átnézése, a hírcsatornák böngészése és a dokumentumok feldolgozása alacsonyabb stresszszinttel járt. A kutatók feltételezik, hogy a megszokott és strukturált feladatok a történések feletti kontroll érzetét keltik. Ugyanakkor más értelmezést is elfogadnak: az emberek, akik már stresszes állapotban vannak, elkerülhetik a koncentrációt igénylő tevékenységeket.

Különbségek is kiderültek a résztvevők csoportjai között. Az online vásárlás jobban növelte a szorongást a férfiak és az átlagos jövedelmű emberek körében. A hírek viszont inkább nyugtató hatással voltak a jómódú önkéntesekre, míg a többiekre semleges hatással voltak - írja a Gismeteo.