Az ízületek mozgás nélkül „kiszáradnak”

A hosszan tartó ülés és a mozgáshiány fokozatosan tönkreteheti az ízületeket – még akkor is, ha az ember nem érez éles fájdalmat.

Erről beszélt D. Demidik terapeuta a Lenta című lapnak adott interjújában, felsorolva azokat a szokásokat, amelyek észrevétlenül rontják a mozgásszervi rendszer egészségét.

A szakember szerint a fő kockázat a mozgásszegénységgel kapcsolatos. Ha naponta 8–10 órát mozdulatlan testhelyzetben töltünk, az ízületek „kiszáradnak”, és véráramlásuk romlik. Alacsony fizikai aktivitás mellett különösen a gerinc, valamint a térd- és csípőízületek szenvednek.

Ugyanilyen problémás lehet a másik véglet is: a helytelenül megválasztott terhelés. Az orvos megjegyezte, hogy azok a gyakorlatok, amelyek 20 évesen könnyen mentek, két évtizeddel később már nem kívánatosak lehetnek. Az életkor előrehaladtával, hangsúlyozta, érdemes kíméletesebb edzésformákat választani.

Az ízületekre további terhelést jelent a túlsúly. Elhízás esetén a lábakra, térdekre és csípőízületekre nehezedő terhelés sokszorosára nő, ami idővel azok működési zavaraihoz vezet.

Az orvos felhívta a figyelmet a táplálkozás szerepére is. A fehérje, kalcium, magnézium és D-vitamin hiánya negatívan hat a csont-ízületi rendszer állapotára. A gyorséttermi ételek rendszeres fogyasztása pedig, szerinte, fokozza a gyulladásos folyamatokat.

Így az ízületi problémák a mindennapi szokások hatására alakulhatnak ki – a hosszan tartó üléstől a táplálkozásig és a nem megfelelő edzésekig - írja a Gismeteo.