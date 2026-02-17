Ezek a hétköznapi ételek megmenthetik a szívét

Nyolc olyan ételt mutatunk, amelyek rendszeres fogyasztása hozzájárulhat ahhoz, hogy a szív egészsége hosszú távon megmaradjon.

Az életmód, különösen a táplálkozás, közvetlen hatással van arra, milyen a szív egészsége. Ha a családban előfordult már szív- és érrendszeri betegség, magas vérnyomás, vagy magas koleszterinszint, akkor még fontosabb, hogy odafigyeljünk az étrendünkre – írja a bors.hu.

Mi a kapcsolat a szív egészsége és az étkezés között?

Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek vezető haláloknak számítanak, pedig a kockázat jelentős része csökkenthető lenne tudatos életmóddal. Több zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabona és egészséges zsiradék beépítése az étrendbe érdemi lépés a szív egészége érdekében. Az oldható rostok segíthetnek a koleszterinszint mérséklésében, az omega–3 zsírsavak támogathatják a normál szívritmust, a káliumban gazdag élelmiszerek pedig hozzájárulhatnak a vérnyomás egyensúlyához. Ha a feldolgozott, sóban és telített zsírokban gazdag ételek helyett gyakrabban választunk friss alapanyagokat, már ezzel is sokat tehetünk a szívünkért.

Íme 8 olyan élelmiszer, amelyek segítenek megőrizni a szív- és érrendszer egészségét, ráadásul még finomak is:

Lazac

A lazac gazdag omega–3 zsírsavakban, amelyek segíthetnek csökkenteni a trigliceridszintet, mérsékelhetik a gyulladást, és hozzájárulhatnak a vérnyomás rendezéséhez. Hetente két adag zsíros hal már érdemi támogatást jelenthet a szív számára. Sütve, párolva vagy salátába keverve is könnyen beilleszthető az étrendbe.

Fekete bab

A fekete bab tele van rosttal, folsavval, magnéziummal és antioxidánsokkal. Ezek együtt támogatják a koleszterinszint és a vérnyomás szabályozását. A konzerv változatot érdemes leöblíteni, hogy csökkenjen a sótartalom. Levesekhez, salátákhoz és egytálételekhez is jól illik.

Alacsony zsírtartalmú joghurt

A joghurt a szív egészségének szempontjából kedvező választás. Magas kalcium- és káliumtartalma hozzájárulhat a vérnyomás egyensúlyához, ami fontos a szív- és érrendszer védelmében. Ha a tejtermékek mellett döntünk, érdemes az alacsony zsírtartalmúakat választani, így növelhetjük a kalciumbevitelt anélkül, hogy felesleges telített zsírokat vinnénk be a szervezetbe.

Dió

Egy marék dió naponta segíthet az LDL-koleszterin csökkentésében. Omega–3 zsírsavakat, növényi szterolokat és rostot is tartalmaz. Akkor járunk a legjobban, ha édességek vagy sós rágcsálnivalók helyett választjuk.

Zabpehely

A zab béta-glükán nevű oldható rostja hozzájárulhat a „rossz” koleszterin szintjének mérsékléséhez. Reggelire különösen jó választás, mert hosszan tartó teltségérzetet ad, és segít stabilizálni a vércukorszintet. A hagyományos, lassan fővő változat táplálóbb.

Édesburgonya

Az édesburgonya alacsonyabb glikémiás indexű, mint a fehér burgonya, és rostban, valamint A-vitaminban gazdag. Kiegyensúlyozottabb vércukorválaszt ad, így a szív számára is kedvezőbb választás. Sütve, pürésítve vagy köretként is jól variálható.

Narancs

A narancs pektintartalma segíthet a koleszterinszint csökkentésében, káliumtartalma pedig a vérnyomás szabályozásában. Már napi 2 csésze narancslé csökkentetheti a vérnyomást.

Zöld leveles zöldségek

A spenót, a rukkola és más leveles zöldek nitrátokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak. A természetes nitrátok támogatják az erek tágulékonyságát, ami segíti a keringést. Salátában, párolva vagy köretként is érdemes rendszeresen fogyasztani őket.