Amikor az influenza „nem csak influenza”

Majdnem az életével fizetett azért egy édesanya, mert másnak hitte a betegségét. Influenza helyett agyhártyagyulladásban szenvedett.

Vicki Purdy 37 évesen olyan nagy hibát vétet, ami majdnem az életébe került. Lázzal, izomfájdalommal, fejfájással küzdött, amihez hozzájött, hogy érzékeny lett a fényekre. Mindezt pedig azt hitte, hogy csak azért van, mert influenzás lett. Ám valójában vírusos agyhártya-gyulladásban szenvedett.

Három nappal később az édesanya hányni is elkezdett, végül ezért fordult orvoshoz. Vickit azonban egy hét után kiengedték, de otthon ismét rosszabbodtak a tünetei. Visszatérő agyhártyagyulladással újra bekerült a kórházba. Ám addigra teljesen elfelejtette, hogyan kell járni.

„Fitt voltam, jól voltam, és életem csúcsán voltam. Szóval amikor először kezdtem rosszul érezni magam, azt hittem, csak az influenza miatt. Sosem gondoltam volna, hogy agyhártyagyulladás lesz” - vallotta be Vicki miért nem kért hamarabb orvosi segítséget.

Az orvosok később rájöttek, hogy funkcionális neurológiai rendellenessége (FND) van, amit az agyhártyagyulladás okozott, és megzavarja az agyi jeleket. Emiatt elvesztette a legtöbb képességét, majdnem évekig gyakorlatilag ágyhoz volt kötve.

„Majdnem a halál kapuján voltam, és most már nem tudok az az anya vagy feleség lenni, aki szeretnék.”

Két éves terápiája után is alig érez valamit a lábában, és továbbra is kerekesszékre szorul, ha el akarja hagyni az otthonát - írja a Ripost.