A túl kevés evés is hizlalhat?
Amikor a fogyás a cél, sokan ösztönösen egyre kevesebbet esznek abban a hitben, hogy ez gyorsabb eredményt hoz
Sokan tapasztalják, hogy egy idő után hiába csökkentik tovább az adagokat, a fogyás lelassul, megáll, vagy akár visszahízás következik. Ilyenkor merül fel a kérdés: lehetséges, hogy a túl kevés evés valóban a cél ellen dolgozik? A rövid válasz: közvetetten igen. Nem azért, mert a teste „zsírt gyárt a semmiből”, hanem mert alkalmazkodik a tartós hiányhoz — és ez az alkalmazkodás könnyen hízáshoz vezető helyzeteket teremthet.
A szervezet elsődleges célja a túlélés. Ha tartós kalóriahiányt érzékel, energiatakarékos üzemmódra vált. Ez nem hiba, hanem evolúciós védekező mechanizmus.
Ilyenkor több dolog történik egyszerre:
- lassul az anyagcsere és csökken a spontán mozgás
- nő az éhséghormonok aktivitása, fokozódik a sóvárgás
- a test igyekszik megtartani az energiatartalékokat
Ez a kombináció azt eredményezi, hogy egyre nehezebb tartani a diétát. A fáradtság és az éhség miatt nagyobb az esély túlevésre, falásrohamokra vagy arra, hogy visszatérsz a korábbi szokásokhoz — gyakran gyorsabb visszahízással.
A „diétaparadoxon”: amikor a megvonás visszaüt
A túl szigorú étrend nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is kimerítő. Minél inkább korlátozod magad, annál erősebb lehet a fókusz az ételen. Ez a pszichológiai nyomás könnyen vezethet kontrollvesztett evéshez, majd bűntudathoz — ami újabb megszorításokat indít el. Így alakul ki az a körforgás, amely kívülről úgy tűnhet: „alig eszem, mégis hízom”. Valójában nem a kevés evés hizlal közvetlenül, hanem az a biológiai és viselkedéses válasz, amit kivált.
Mi számít „túl kevésnek”?
Ez egyéni — függ a testsúlytól, aktivitástól, hormonális állapottól és életmódtól. Árulkodó jelek lehetnek:
- állandó éhség vagy sóvárgás
- fáradtság, ingerlékenység
- stagnáló fogyás
- falásos epizódok
- romló alvás vagy koncentráció
A legfontosabb szemlélet
A fogyás nem verseny a lehető legkevesebb kalóriáért. A cél az, hogy olyan rendszert alakíts ki, amit a teste nem büntetésként él meg. A túl kevés evés rövid távon csökkentheti a súlyt, de hosszú távon könnyen az ellenkező hatást válthatja ki - írja a dietaesfitnesz.hu.