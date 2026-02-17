A túl kevés evés is hizlalhat?

Vajon lehetséges, hogy a túl kevés evés éppen akadályozza abban, amit el szeretne érni?

Sokan tapasztalják, hogy egy idő után hiába csökkentik tovább az adagokat, a fogyás lelassul, megáll, vagy akár visszahízás következik. Ilyenkor merül fel a kérdés: lehetséges, hogy a túl kevés evés valóban a cél ellen dolgozik? A rövid válasz: közvetetten igen. Nem azért, mert a teste „zsírt gyárt a semmiből”, hanem mert alkalmazkodik a tartós hiányhoz — és ez az alkalmazkodás könnyen hízáshoz vezető helyzeteket teremthet.

A szervezet elsődleges célja a túlélés. Ha tartós kalóriahiányt érzékel, energiatakarékos üzemmódra vált. Ez nem hiba, hanem evolúciós védekező mechanizmus.

Ilyenkor több dolog történik egyszerre:

lassul az anyagcsere és csökken a spontán mozgás

nő az éhséghormonok aktivitása, fokozódik a sóvárgás

a test igyekszik megtartani az energiatartalékokat

Ez a kombináció azt eredményezi, hogy egyre nehezebb tartani a diétát. A fáradtság és az éhség miatt nagyobb az esély túlevésre, falásrohamokra vagy arra, hogy visszatérsz a korábbi szokásokhoz — gyakran gyorsabb visszahízással.

A „diétaparadoxon”: amikor a megvonás visszaüt

A túl szigorú étrend nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is kimerítő. Minél inkább korlátozod magad, annál erősebb lehet a fókusz az ételen. Ez a pszichológiai nyomás könnyen vezethet kontrollvesztett evéshez, majd bűntudathoz — ami újabb megszorításokat indít el. Így alakul ki az a körforgás, amely kívülről úgy tűnhet: „alig eszem, mégis hízom”. Valójában nem a kevés evés hizlal közvetlenül, hanem az a biológiai és viselkedéses válasz, amit kivált.

Mi számít „túl kevésnek”?

Ez egyéni — függ a testsúlytól, aktivitástól, hormonális állapottól és életmódtól. Árulkodó jelek lehetnek:

állandó éhség vagy sóvárgás

fáradtság, ingerlékenység

stagnáló fogyás

falásos epizódok

romló alvás vagy koncentráció

A legfontosabb szemlélet

A fogyás nem verseny a lehető legkevesebb kalóriáért. A cél az, hogy olyan rendszert alakíts ki, amit a teste nem büntetésként él meg. A túl kevés evés rövid távon csökkentheti a súlyt, de hosszú távon könnyen az ellenkező hatást válthatja ki - írja a dietaesfitnesz.hu.