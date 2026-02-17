2026. február 17., kedd

Előd

EUR 378.19 Ft
USD 319.23 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

A túl kevés evés is hizlalhat?

Amikor a fogyás a cél, sokan ösztönösen egyre kevesebbet esznek abban a hitben, hogy ez gyorsabb eredményt hoz

MH
 2026. február 17. kedd. 11:31
Megosztás

Vajon lehetséges, hogy a túl kevés evés éppen akadályozza abban, amit el szeretne érni?

A túl kevés evés is hizlalhat?
A túl szigorú étrend nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is kimerítő
Fotó: NorthFoto

Sokan tapasztalják, hogy egy idő után hiába csökkentik tovább az adagokat, a fogyás lelassul, megáll, vagy akár visszahízás következik. Ilyenkor merül fel a kérdés: lehetséges, hogy a túl kevés evés valóban a cél ellen dolgozik? A rövid válasz: közvetetten igen. Nem azért, mert a teste „zsírt gyárt a semmiből”, hanem mert alkalmazkodik a tartós hiányhoz — és ez az alkalmazkodás könnyen hízáshoz vezető helyzeteket teremthet.

A szervezet elsődleges célja a túlélés. Ha tartós kalóriahiányt érzékel, energiatakarékos üzemmódra vált. Ez nem hiba, hanem evolúciós védekező mechanizmus.

Ilyenkor több dolog történik egyszerre:

  • lassul az anyagcsere és csökken a spontán mozgás
  • nő az éhséghormonok aktivitása, fokozódik a sóvárgás
  • a test igyekszik megtartani az energiatartalékokat

Ez a kombináció azt eredményezi, hogy egyre nehezebb tartani a diétát. A fáradtság és az éhség miatt nagyobb az esély túlevésre, falásrohamokra vagy arra, hogy visszatérsz a korábbi szokásokhoz — gyakran gyorsabb visszahízással.

A „diétaparadoxon”: amikor a megvonás visszaüt

A túl szigorú étrend nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is kimerítő. Minél inkább korlátozod magad, annál erősebb lehet a fókusz az ételen. Ez a pszichológiai nyomás könnyen vezethet kontrollvesztett evéshez, majd bűntudathoz — ami újabb megszorításokat indít el. Így alakul ki az a körforgás, amely kívülről úgy tűnhet: „alig eszem, mégis hízom”. Valójában nem a kevés evés hizlal közvetlenül, hanem az a biológiai és viselkedéses válasz, amit kivált.

Mi számít „túl kevésnek”?

Ez egyéni — függ a testsúlytól, aktivitástól, hormonális állapottól és életmódtól. Árulkodó jelek lehetnek:

  • állandó éhség vagy sóvárgás
  • fáradtság, ingerlékenység
  • stagnáló fogyás
  • falásos epizódok
  • romló alvás vagy koncentráció

A legfontosabb szemlélet

A fogyás nem verseny a lehető legkevesebb kalóriáért. A cél az, hogy olyan rendszert alakíts ki, amit a teste nem büntetésként él meg. A túl kevés evés rövid távon csökkentheti a súlyt, de hosszú távon könnyen az ellenkező hatást válthatja ki - írja a dietaesfitnesz.hu.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink