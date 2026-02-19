Egészség
Milyen mennyiségtől egészségtelen a gyömbér?
A túl sok veszélyes lehet
A gyömbér természetes gyógyító hatással bír, serkenti az emésztést és erősíti az immunrendszert. Ennek ellenére az adagolással óvatosan kell bánni: A napi adag nem haladhatja meg a két-négy grammot - írja a focus.de.
Azok, akik a következő csoportokba tartoznak, csak mértékkel vagy inkább egyáltalán ne fogyasszák a gyökeret:
A gyömbér gyomorproblémákat okozhat
Egy gyömbértea étkezés után ugyan csökkentheti a teltségérzetet és serkenti az emésztést, de azt is eredményezi, hogy a szervezet több gyomorsavat termel.
Ennek következménye: gyomorégés. Aki gyakran szenved ettől, annak jobb, ha elhagyja a gyömbért, vagy legalábbis csak néhány korty forró gyömbérteát iszik.
A gyömbér természetes vérhígító
Aki műtét előtt áll, vagy menstruál, annak szintén csökkentenie kell a gyömbérfogyasztást, vagy jobb, ha teljesen lemond róla.
Mivel a gyógynövény vérhígító hatással bír. Ez műtét esetén veszélyes következményekkel járhat, ráadásul a gyömbér fokozhatja a menstruációs panaszokat.
A terhes nőknek óvatosan kell bánniuk a gyömbérrel
Mivel a gyömbér elősegíti a vajúdást, a terhes nőknek jobb, ha kihagyják étrendjükből.
Ha szeretné elkerülni, akkor a legjobb, ha előzetesen beszél orvosával.
A gyömbér mennyisége a lényeg
Megfázás és egyéb panaszok esetén nem feltétlenül helytelen a gyömbérhez nyúlni – éppen ellenkezőleg.
A gyógynövény sok tünet esetén segíthet, de más élelmiszerekhez hasonlóan mértékkel kell fogyasztani. Különösen a fent említett kockázati csoportok tagjai számára jobb, ha elkerülik a gyömbér fogyasztását.