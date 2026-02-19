Milyen mennyiségtől egészségtelen a gyömbér?

Akár megfázás elleni küzdelemről, akár az anyagcsere felgyorsításáról van szó – a gyömbér népszerű. Azonban a túl sok gyömbér mellékhatásokkal járhat.

A gyömbér (Zingiber officinale) évelő fűszer- és gyógynövény, melynek gyöktörzse kiemelkedő gyulladáscsökkentő, immunerősítő és emésztést segítő hatással bír

A gyömbér természetes gyógyító hatással bír, serkenti az emésztést és erősíti az immunrendszert. Ennek ellenére az adagolással óvatosan kell bánni: A napi adag nem haladhatja meg a két-négy grammot - írja a focus.de.

Azok, akik a következő csoportokba tartoznak, csak mértékkel vagy inkább egyáltalán ne fogyasszák a gyökeret:

A gyömbér gyomorproblémákat okozhat

Egy gyömbértea étkezés után ugyan csökkentheti a teltségérzetet és serkenti az emésztést, de azt is eredményezi, hogy a szervezet több gyomorsavat termel.

Ennek következménye: gyomorégés. Aki gyakran szenved ettől, annak jobb, ha elhagyja a gyömbért, vagy legalábbis csak néhány korty forró gyömbérteát iszik.

A gyömbér természetes vérhígító

Aki műtét előtt áll, vagy menstruál, annak szintén csökkentenie kell a gyömbérfogyasztást, vagy jobb, ha teljesen lemond róla.

Mivel a gyógynövény vérhígító hatással bír. Ez műtét esetén veszélyes következményekkel járhat, ráadásul a gyömbér fokozhatja a menstruációs panaszokat.

A terhes nőknek óvatosan kell bánniuk a gyömbérrel

Mivel a gyömbér elősegíti a vajúdást, a terhes nőknek jobb, ha kihagyják étrendjükből.

Ha szeretné elkerülni, akkor a legjobb, ha előzetesen beszél orvosával.

A gyömbér mennyisége a lényeg

Megfázás és egyéb panaszok esetén nem feltétlenül helytelen a gyömbérhez nyúlni – éppen ellenkezőleg.

A gyógynövény sok tünet esetén segíthet, de más élelmiszerekhez hasonlóan mértékkel kell fogyasztani. Különösen a fent említett kockázati csoportok tagjai számára jobb, ha elkerülik a gyömbér fogyasztását.