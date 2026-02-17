Hirtelen hátfájás vagy porckorongsérv: mi a különbség?

A hirtelen jelentkező hátfájás ártalmatlan lehet, de komoly okai is lehetnek.

Szervezetünk ugyan fantasztikus rendszer, tartóoszlopa stabil és teherbíró, ám nem minden határon túl (képünk illusztráció)

Hirtelen, éles fájdalom a hát alsó részén – és semmi sem megy tovább. De vajon ez egy ártalmatlan lumbálgiáról van szó, vagy egy kezelést igénylő porckorongsérvről? A megkülönböztetés fontos, mert ez határozza meg a megfelelő terápiát.

A lumbálgia – orvosi nevén lumbágó vagy lumbalgia – a hátizmok hirtelen fellépő, fájdalmas görcsös összehúzódása a lumbális gerinc területén. A fájdalom általában a mindennapi mozgások során jelentkezik: lehajlás, emelés vagy kedvezőtlen forgómozgás során. Az érintettek gyakran meg tudják nevezni azt a pontos pillanatot, amikor a fájdalom jelentkezett.

A csípőfájás tipikus jellemzői:

Hirtelen, szúró fájdalom a hát alsó részén

Mozgáskorlátozottság és kímélő testtartás

Helyi fájdalom, amely nem sugárzik a lábba

Megkeményedett, feszült izomzat

Nincs neurológiai károsodás, például zsibbadás vagy bénulás

A jó hír: a deréktáji fájdalom általában ártalmatlan, és néhány napon belül, legfeljebb két héten belül magától elmúlik. Az ok általában a csigolyák blokkoltsága, az izomzat feszültsége vagy az idegek irritációja – a porckorong szerkezeti károsodása nélkül.

Mi az a porckorongsérv?

Porckorongsérv – más néven porckorongprolapsus – esetén a porckorong puha, zselés magja egy repedésen keresztül kilép a külső rostgyűrűből, és nyomást gyakorolhat az ideggyökerekre vagy a gerincvelőre. Ez a csípőfájástól teljesen eltérő tüneteket okoz.

A porckorongsérv tipikus tünetei:

• A lábba vagy a fenékbe sugárzó fájdalom

• Bizsergés vagy „hangyázás” a lábban vagy a lábfejben

• Bizsergő érzés meghatározott bőrfelületeken

• Izomgyengeség lépcsőzéskor vagy lábujjhegyen álláskor

• A fájdalom fokozódása köhögés vagy tüsszentéskor

A három döntő különbség

A csípőfájás és a porckorongsérülés közötti különbséget még a szakorvosok számára sem mindig könnyű megkülönböztetni. Három fő jellemző segít a megkülönböztetésben:

A fájdalom jellege és terjedése: A csípőfájás esetén a fájdalom a hát alsó részére korlátozódik. A porckorongsérv viszont az idegek mentén sugárzó fájdalmat okoz – jellemzően a fenékről a hátsó combon át a vádliig vagy a lábfejig.

Neurológiai tünetek: A világos megkülönböztető jel: Neurológiai kiesések, mint zsibbadás, bizsergés vagy izomgyengeség csak porckorongsérv esetén jelentkeznek, klasszikus derékfájás esetén nem. Ezek a tünetek azt jelzik, hogy az idegszövet összenyomódik.

Lefolyás és időtartam: A csípőfájás általában néhány napon belül vagy két héten belül jelentősen javul. A porckorongsérv hetekig vagy hónapokig okozhat panaszokat, de az esetek 80-90%-ában műtét nélkül gyógyul.

Következtetés: A legtöbb akut hátfájás ártalmatlan csípőfájás, amely magától gyógyul. Neurológiai tünetek, mint például sugárzó fájdalom, zsibbadás vagy bénulás, porckorongsérvre utalnak. Kétség esetén az a szabály, hogy jobb egyszer többször orvoshoz menni, mint egy súlyos betegséget figyelmen kívül hagyni. Célzott megelőzéssel és aktív életmóddal azonban a legtöbb hátprobléma elkerülhető.

Figyelmeztető jelek: mikor válik veszélyessé?

Bizonyos figyelmeztető jelek – az úgynevezett „vörös zászlók” – súlyos okokra utalnak, és azonnali orvosi vizsgálatot igényelnek:

A hólyag vagy a bél kontrolljának elvesztése (sürgősségi eset!)

Zsibbadás a nemi szervek vagy a végbélnyílás területén (úgynevezett lovagnadrág-érzéketlenség)

Fokozódó bénulás a lábakban

Láz vagy éjszakai fájdalom

Megmagyarázhatatlan súlycsökkenés

Ezek a tünetek cauda equina szindrómára utalhatnak – ez egy idegsebészeti sürgősségi eset, amelyet 24 órán belül meg kell műteni, hogy maradandó károsodás ne keletkezzen.

Elsősegély és kezelés

Akut hátfájás esetén segít:

Fokozatos fekvés: háton fekvés, a lábak 90 fokos szögben felemelve egy székre vagy zsámolyra. Ez a testhelyzet tehermentesíti a gerincet és a porckorongokat.

Meleg: melegvizes palack, cseresznyemag párna vagy meleg fürdő ellazítja az izmokat.

Mozgás: bármennyire paradoxnak tűnik, a mérsékelt mozgás jobb, mint a szigorú ágynyugalom. A kíméletes séta elősegíti a gyógyulást.

Fájdalomcsillapítók: Rövid távon az ibuprofenhez hasonló fájdalomcsillapítók segíthetnek megtörni a fájdalom és a feszültség ördögi körét.

A jó hír: a porckorongsérülések körülbelül 90%-a konzervatív kezeléssel gyógyítható. Csak tartós bénulás vagy cauda-szindróma esetén szükséges azonnali műtét.

Így előzheti meg a hátproblémákat

A legjobb terápia a megelőzés. A következő intézkedések tartósan erősítik a hátát:

Rendszeres testmozgás: Naponta legalább 7000–8000 lépés elősegíti a hát egészségét

A törzsizmok erősítése: Az olyan gyakorlatok, mint az alkar- és oldalfenntartás, valamint a medenceemelés stabilizálják a gerincet

Ergonómia a mindennapokban: dinamikus ülés és rendszeres szünetek ülő munkák esetén

Helyes emelés: térdre ereszkedés, egyenes tartás, terhelés alatt nem forgatni

Stresszkezelés: a pszichés terhelés elősegíti az izomfeszültséget

Mikor kell orvoshoz fordulni

Forduljon orvoshoz, ha: