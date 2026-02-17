Egészség
Hirtelen hátfájás vagy porckorongsérv: mi a különbség?
Mikor kell orvoshoz fordulni
Hirtelen, éles fájdalom a hát alsó részén – és semmi sem megy tovább. De vajon ez egy ártalmatlan lumbálgiáról van szó, vagy egy kezelést igénylő porckorongsérvről? A megkülönböztetés fontos, mert ez határozza meg a megfelelő terápiát.
A lumbálgia – orvosi nevén lumbágó vagy lumbalgia – a hátizmok hirtelen fellépő, fájdalmas görcsös összehúzódása a lumbális gerinc területén. A fájdalom általában a mindennapi mozgások során jelentkezik: lehajlás, emelés vagy kedvezőtlen forgómozgás során. Az érintettek gyakran meg tudják nevezni azt a pontos pillanatot, amikor a fájdalom jelentkezett.
A csípőfájás tipikus jellemzői:
- Hirtelen, szúró fájdalom a hát alsó részén
- Mozgáskorlátozottság és kímélő testtartás
- Helyi fájdalom, amely nem sugárzik a lábba
- Megkeményedett, feszült izomzat
- Nincs neurológiai károsodás, például zsibbadás vagy bénulás
A jó hír: a deréktáji fájdalom általában ártalmatlan, és néhány napon belül, legfeljebb két héten belül magától elmúlik. Az ok általában a csigolyák blokkoltsága, az izomzat feszültsége vagy az idegek irritációja – a porckorong szerkezeti károsodása nélkül.
Mi az a porckorongsérv?
Porckorongsérv – más néven porckorongprolapsus – esetén a porckorong puha, zselés magja egy repedésen keresztül kilép a külső rostgyűrűből, és nyomást gyakorolhat az ideggyökerekre vagy a gerincvelőre. Ez a csípőfájástól teljesen eltérő tüneteket okoz.
A porckorongsérv tipikus tünetei:
• A lábba vagy a fenékbe sugárzó fájdalom
• Bizsergés vagy „hangyázás” a lábban vagy a lábfejben
• Bizsergő érzés meghatározott bőrfelületeken
• Izomgyengeség lépcsőzéskor vagy lábujjhegyen álláskor
• A fájdalom fokozódása köhögés vagy tüsszentéskor
A három döntő különbség
A csípőfájás és a porckorongsérülés közötti különbséget még a szakorvosok számára sem mindig könnyű megkülönböztetni. Három fő jellemző segít a megkülönböztetésben:
- A fájdalom jellege és terjedése: A csípőfájás esetén a fájdalom a hát alsó részére korlátozódik. A porckorongsérv viszont az idegek mentén sugárzó fájdalmat okoz – jellemzően a fenékről a hátsó combon át a vádliig vagy a lábfejig.
Neurológiai tünetek: A világos megkülönböztető jel: Neurológiai kiesések, mint zsibbadás, bizsergés vagy izomgyengeség csak porckorongsérv esetén jelentkeznek, klasszikus derékfájás esetén nem. Ezek a tünetek azt jelzik, hogy az idegszövet összenyomódik.
Lefolyás és időtartam: A csípőfájás általában néhány napon belül vagy két héten belül jelentősen javul. A porckorongsérv hetekig vagy hónapokig okozhat panaszokat, de az esetek 80-90%-ában műtét nélkül gyógyul.
Következtetés: A legtöbb akut hátfájás ártalmatlan csípőfájás, amely magától gyógyul. Neurológiai tünetek, mint például sugárzó fájdalom, zsibbadás vagy bénulás, porckorongsérvre utalnak. Kétség esetén az a szabály, hogy jobb egyszer többször orvoshoz menni, mint egy súlyos betegséget figyelmen kívül hagyni. Célzott megelőzéssel és aktív életmóddal azonban a legtöbb hátprobléma elkerülhető.
Figyelmeztető jelek: mikor válik veszélyessé?
Bizonyos figyelmeztető jelek – az úgynevezett „vörös zászlók” – súlyos okokra utalnak, és azonnali orvosi vizsgálatot igényelnek:
- A hólyag vagy a bél kontrolljának elvesztése (sürgősségi eset!)
- Zsibbadás a nemi szervek vagy a végbélnyílás területén (úgynevezett lovagnadrág-érzéketlenség)
- Fokozódó bénulás a lábakban
- Láz vagy éjszakai fájdalom
- Megmagyarázhatatlan súlycsökkenés
Ezek a tünetek cauda equina szindrómára utalhatnak – ez egy idegsebészeti sürgősségi eset, amelyet 24 órán belül meg kell műteni, hogy maradandó károsodás ne keletkezzen.
Elsősegély és kezelés
Akut hátfájás esetén segít:
- Fokozatos fekvés: háton fekvés, a lábak 90 fokos szögben felemelve egy székre vagy zsámolyra. Ez a testhelyzet tehermentesíti a gerincet és a porckorongokat.
- Meleg: melegvizes palack, cseresznyemag párna vagy meleg fürdő ellazítja az izmokat.
- Mozgás: bármennyire paradoxnak tűnik, a mérsékelt mozgás jobb, mint a szigorú ágynyugalom. A kíméletes séta elősegíti a gyógyulást.
- Fájdalomcsillapítók: Rövid távon az ibuprofenhez hasonló fájdalomcsillapítók segíthetnek megtörni a fájdalom és a feszültség ördögi körét.
A jó hír: a porckorongsérülések körülbelül 90%-a konzervatív kezeléssel gyógyítható. Csak tartós bénulás vagy cauda-szindróma esetén szükséges azonnali műtét.
Így előzheti meg a hátproblémákat
A legjobb terápia a megelőzés. A következő intézkedések tartósan erősítik a hátát:
- Rendszeres testmozgás: Naponta legalább 7000–8000 lépés elősegíti a hát egészségét
- A törzsizmok erősítése: Az olyan gyakorlatok, mint az alkar- és oldalfenntartás, valamint a medenceemelés stabilizálják a gerincet
- Ergonómia a mindennapokban: dinamikus ülés és rendszeres szünetek ülő munkák esetén
- Helyes emelés: térdre ereszkedés, egyenes tartás, terhelés alatt nem forgatni
- Stresszkezelés: a pszichés terhelés elősegíti az izomfeszültséget
Forduljon orvoshoz, ha:
- A fájdalom három nap után sem enyhül az önsegélyezés ellenére
- Neurológiai tünetek, például zsibbadás vagy gyengeség jelentkeznek
- A fájdalom a lábába sugárzik
- Az említett figyelmeztető jelek valamelyikét észleli