Ezek az italok jót tesznek a koleszterinszintnek

Egyes italok nemcsak egészségesek, hanem pozitív hatással vannak a koleszterinszintre is.

A megfelelő italválasztás jelentősen befolyásolhatja a koleszterinszintet. A zsírszegény és kiegyensúlyozott étrend mellett bizonyos gyümölcslevek és teák is hozzájárulnak a koleszterinszint egészséges szinten tartásához – írja a focus.de.

Víz és cukrozatlan tea: az egészséges szív alapja

A felnőtteknek naponta körülbelül két liter folyadékot kell fogyasztaniuk, ideális esetben vizet vagy cukrozatlan teát. A megfelelő vízfogyasztás segít a szervezetnek a koleszterintermelés egyensúlyban tartásában. Egészséges étrenddel kombinálva a megfelelő folyadékbevitel segíthet a magas koleszterinszint csökkentésében.

A teák természetes módon segíthetnek a koleszterinszint egyensúlyban tartásában.

A zöld tea értékes polifenolokat tartalmaz, amelyek nemcsak csökkentik a teljes koleszterinszintet, hanem támogatják a szív- és érrendszert is, és a koleszterinszintet csökkentő italok közül a leginkább ajánlott, amint azt a Nutrition Journal egy tanulmánya is alátámasztja.

A máriatövis tea elősegíti a máj egészséges működését, amely döntő szerepet játszik a koleszterinszint szabályozásában.

A hibiszkusz tea ismert arról, hogy pozitív hatással van mind a vérnyomásra, mind a koleszterinszintre.

A fehér tea hozzájárul a káros LDL-koleszterin csökkentéséhez, miközben növeli az egészséges HDL-koleszterin szintjét.

A koleszterinszintet pozitívan befolyásoló gyümölcslevek

Bizonyos gyümölcslevek értékes tápanyagokat tartalmaznak, amelyek hozzájárulhatnak a koleszterinszint csökkentéséhez:

A paradicsomlé napi fogyasztása szabályozhatja a koleszterinszintet és egyúttal csökkentheti a vérnyomást, amint azt egy tanulmány a Journal Food Science & Nutrition című folyóiratban bizonyítja.

A zellerlé támogatja a zsíranyagcserét, és csökkentheti a vastagbélrák kockázatát is.

A citrom-gyömbérlé gazdag antioxidánsokban és vitaminokban, elősegíti az egészséges koleszterinszintet.

Meglepő koleszterinszint-csökkentő: a kávé

Hosszú ideig a kávé káros hatással volt a koleszterinszintre. A kanadai McMaster University tanulmánya azonban kimutatta, hogy a koffein csökkentheti a káros LDL-koleszterinszintet, és így csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A mérsékelt fogyasztás és a megfelelő elkészítés azonban döntő fontosságú.

Magas koleszterinszint: mit érdemes elkerülni

Bizonyos ételek és italok emelhetik a koleszterinszintet, ezért kerülni kell őket: