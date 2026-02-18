Egészség
Ezek az italok jót tesznek a koleszterinszintnek
Elengedhetetlen az étrendben
A megfelelő italválasztás jelentősen befolyásolhatja a koleszterinszintet. A zsírszegény és kiegyensúlyozott étrend mellett bizonyos gyümölcslevek és teák is hozzájárulnak a koleszterinszint egészséges szinten tartásához – írja a focus.de.
Víz és cukrozatlan tea: az egészséges szív alapja
A felnőtteknek naponta körülbelül két liter folyadékot kell fogyasztaniuk, ideális esetben vizet vagy cukrozatlan teát. A megfelelő vízfogyasztás segít a szervezetnek a koleszterintermelés egyensúlyban tartásában. Egészséges étrenddel kombinálva a megfelelő folyadékbevitel segíthet a magas koleszterinszint csökkentésében.
A teák természetes módon segíthetnek a koleszterinszint egyensúlyban tartásában.
- A zöld teaértékes polifenolokat tartalmaz, amelyek nemcsak csökkentik a teljes koleszterinszintet, hanem támogatják a szív- és érrendszert is, és a koleszterinszintet csökkentő italok közül a leginkább ajánlott, amint azt a Nutrition Journal egy tanulmánya is alátámasztja.
- A máriatövis tea elősegíti a máj egészséges működését, amely döntő szerepet játszik a koleszterinszint szabályozásában.
- A hibiszkusz tea ismert arról, hogy pozitív hatással van mind a vérnyomásra, mind a koleszterinszintre.
- A fehér tea hozzájárul a káros LDL-koleszterin csökkentéséhez, miközben növeli az egészséges HDL-koleszterin szintjét.
A koleszterinszintet pozitívan befolyásoló gyümölcslevek
Bizonyos gyümölcslevek értékes tápanyagokat tartalmaznak, amelyek hozzájárulhatnak a koleszterinszint csökkentéséhez:
- A paradicsomlé napi fogyasztása szabályozhatja a koleszterinszintet és egyúttal csökkentheti a vérnyomást, amint azt egy tanulmány a Journal Food Science & Nutrition című folyóiratban bizonyítja.
- A zellerlé támogatja a zsíranyagcserét, és csökkentheti a vastagbélrák kockázatát is.
- A citrom-gyömbérlé gazdag antioxidánsokban és vitaminokban, elősegíti az egészséges koleszterinszintet.
Meglepő koleszterinszint-csökkentő: a kávé
Hosszú ideig a kávé káros hatással volt a koleszterinszintre. A kanadai McMaster University tanulmánya azonban kimutatta, hogy a koffein csökkentheti a káros LDL-koleszterinszintet, és így csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A mérsékelt fogyasztás és a megfelelő elkészítés azonban döntő fontosságú.
Magas koleszterinszint: mit érdemes elkerülni
Bizonyos ételek és italok emelhetik a koleszterinszintet, ezért kerülni kell őket:
- Állati eredetű élelmiszerek: sok telített zsírsavat tartalmaznak, amelyek emelik a koleszterinszintet.
- Kókusz- és pálmaolaj: szintén gazdag telített zsírsavakban.Magasan feldolgozott élelmiszerek: gyakran tartalmaznak transzzsírokat, amelyek károsak a koleszterinszintre. Cukros üdítőitalok és turmixok: magas cukortartalmuk miatt kerülni kell őket.
- Alkoholos italok: hozzájárulhatnak a koleszterinszint emelkedéséhez.