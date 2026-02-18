Ez a majom olyan gyümölcslevet iszik, ami nem létezik

A bonobók képesek elképzelni olyan dolgokat, amelyek nem is léteznek – pontosan úgy, mint mi, emberek. A legendás állat, Kanzi egy kísérletben bebizonyította, amit a majomkutatók soha nem tartottak volna lehetségesnek.

A bonobók a csimpánzok mellett az ember legközelebbi élő rokonai, és gyakran meglepően emberhez hasonló viselkedést tanúsítanak. Az amerikai Johns Hopkins Egyetem kutatói azonban egy kísérlet során olyan képességet figyeltek meg, amelyet nem tartottak lehetségesnek a majmok esetében: a bonobók, akárcsak mi, emberek, képesek elképzelni olyan dolgokat, amelyeket nem érzékelnek közvetlenül – írja a dán portál „Illustreret Videnskab” a tanulmány alapján.

Kanzi emberhez hasonló fantáziával rendelkezik

A kísérlet eredményei, amelyet még a legendás bonobo, Kanzi 2025 márciusában bekövetkezett halála előtt végeztek, nemrég jelentek meg a Science tudományos magazinban. Először az állat megtanulta megkülönböztetni a valódi, lével töltött poharat az üres poharaktól, és ezért jutalmat kapott.

Ezt követte a döntő rész: Kanzi elé két üres poharat tettek, és a tudósok csak úgy tettek, mintha egyikbe gyümölcslevet öntenének. A 44 éves állat 50 kísérletből 34-ben tudta kiválasztani a képzeletbeli, tele poharat – ez a szám a kutatók szerint messze meghaladja a véletlen határait.

Kanzi ezúttal nem kapott jutalmat a helyes válaszért: a tudósok kizárták, hogy csak a snack reményében választotta ki az egyik poharat.

Objektum doboz

A kutatás vezetője, Christopher Krupenye ezt „az egyik legfigyelemreméltóbb felfedezésnek” nevezi, amelyet valaha tett. A felfedezés arra utal, hogy a képzelőerő már hat-kilenc millió évvel ezelőtt is létezett közös őseinknél, a bonobóknál – jóval azelőtt, hogy az embereknél teljesen kifejlődött volna.

Kanzi, a bonobó: a főemlősök kutatásának szupersztárja

Kanzi, a bonobo hím az egyik leghíresebb majomnak számított a világon, és tartós hatást gyakorolt a főemlősök kutatására. Az 1980-ban született állat már fiatal korában híressé vált, amikor részt vett a pszichológus Sue Savage-Rumbaugh által vezetett nyelvi tanulmányokban, ahogyan azt a „Riff Reporter” című kooperatív szerzői magazin elmagyarázza.

Ezekben Kanzi bebizonyította, hogy több száz szimbólumot ért egy lexigram táblán, és célzottan tudott velük kommunikálni. Emellett előzetes képzés nélkül körülbelül 70 százalékban helyesen reagált az újrafogalmazott angol utasításokra – ez az érték még a tesztelt kisgyermekekét is meghaladta.