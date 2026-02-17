A COVID-oltások után jelentkező ritka vérrögök rejtélye végre megoldódott

A jövőbeli vakcinafejlesztőknek most már képesnek kell lenniük kiküszöbölni ezt a különleges kockázatot.

A több éves munka után a tudósok megoldották az Oxford/AstraZeneca és a Johnson & Johnson COVID-19 vakcinák egyes beoltottjainál jelentkező szokatlan mellékhatás rejtélyét. A legfontosabb, hogy a felfedezés segíthet a vakcinafejlesztőknek abban, hogy ugyanazon technológia alapján biztonságosabb vakcinákat állítsanak elő, megelőzve ezzel a jövőben az ilyen problémák előfordulását.

A ma még mindig használatban lévő COVID-vakcinák többsége mRNS-vakcina, de a pandémia elején bevezetett vakcinák közül néhány, nevezetesen az oxfordi/AstraZeneca és az amerikai Johnson & Johnson vakcinája, más típusú volt. Ezek adenovírus vektoros vakcinák voltak, amelyek az emberre ártalmatlan hordozóvírust (ebben az esetben adenovírust) használnak a vakcinázni kívánt vírus egy részének szállítására.

Az ok, amiért ezeket a COVID-vakcinákat ilyen gyorsan sikerült kifejleszteni, az volt, hogy ez a technológia nem volt új – az Oxford/AstraZeneca vakcina fejlesztői például már tesztelték egy adenovírus vektoros vakcinát a MERS, egy másik koronavírus ellen, amikor a világjárvány kitört.

Ezek nagyon hatékonyak voltak, és a Pfizer és a Moderna mRNS vakcináival együtt a világjárványra adott korai válasz alapköveit képezték, segítve a fertőzések terjedésének megfékezését, életek megmentését és a korlátozások feloldását.

De egyetlen orvosi beavatkozás sem teljesen kockázatmentes, és hamar kiderült, hogy egy nagyon ritka mellékhatás érintette az adenovírus vakcinát kapó betegek egy részét.

Ezt vakcina által kiváltott immun trombocitopénia és trombózisnak (VITT) nevezték el. Ez egy súlyos, potenciálisan életveszélyes állapot, amely vérrögök kialakulását okozza, és a vérlemezkék számának hirtelen csökkenésével jár. Eleinte a orvosok számára rejtélyes volt, de hamarosan kiderült, hogy a VITT-et egy szokatlan autoantitest okozza, amely egyes emberekben jelen van a vérlemezke-faktor 4 (PF4) nevű emberi fehérje ellen.

Az ausztráliai Flinders Egyetem csoportja által vezetett nemzetközi tudóscsoport most jelentette be kutatásának utolsó lépését, amelynek célja annak pontos megértése volt, hogy a PF4 autoantitestek hogyan vezetnek VITT-hez, a vakcina mely összetevői okozzák a reakciót, és hogy lehetséges-e megelőzni azt.

„Lenyűgöző utazás volt ez egy kiváló nemzetközi együttműködő csapattal, hogy befejezzük a New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent publikációk trilógiáját, amelynek célja ennek az új vérrögképződési rendellenességek csoportjának rejtélyének megoldása és felfedezéseinknek a biztonságosabb vakcinákba való átültetése volt” – kommentálta a nyilatkozatában, számol be az IFLScience.

Az első lépés 2022-ben történt, amikor Gordon professzor és Jing Jing Wang doktor közösen vezettek egy tanulmányt, amely felfedezte a PF4 autoantitest mögött meghúzódó genetikai kockázati tényezőket. Egy másik, 2023-ban végzett tanulmány összekapcsolta a pontokat, és megállapította, hogy ugyanazok a kockázati tényezők VITT-hez hasonló rendellenességet okozhatnak egyes embereknél, miután természetes, emberi adenovírussal kerültek kapcsolatba.

Bár a vakcinákban használt adenovírusok nem patogének az emberre, vannak olyan adenovírusok, amelyek megfázást okoznak.

A második lépésben ezek a tudóscsoportok összefogtak, hogy megerősítsék, hogy a vakcinák által okozott VITT és a természetes fertőzés által okozott hasonló rendellenesség lényegében azonosak. Ez arra utalt, hogy nem a vakcina más összetevői, hanem maga az adenovírus volt a hibás.

Most pedig a csapat hatékony molekuláris elemzésekkel fedezte fel, hogy miért okoz az adenovírus expozíció egyes emberekben ezt a reakciót. Testük összetéveszti a természetes adenovírus fehérjét az emberi PF4 fehérjével, ami az autoantitestek aktiválódását és a káros véralvadási reakciót váltja ki.

„Ennek a specifikus adenovírus fehérjének módosításával vagy eltávolításával a jövőbeli vakcinák elkerülhetik ezt a rendkívül ritka reakciót, miközben továbbra is erős védelmet nyújtanak a betegség ellen” – mondta Dr. Wang.

Az egész történet példázza, hogy a tudomány és a szabályozási gyakorlat hogyan működik a legjobban. Miután azonosították a mellékhatást, módosították a vakcina bevezetési terveit, hogy a leginkább veszélyeztetettek más vakcinát kapjanak. Azóta a háttérben a világ tudósai azon dolgoznak, hogy megértsék a helyzetet, és kitalálják, hogyan lehet megakadályozni, hogy ez újra megtörténjen.

„Ez egy briliáns molekuláris nyomozás, egy olyan munka csúcspontja, amely feltárja annak genetikai és szerkezeti alapjait, hogy a vírusfehérjére adott normális immunválasz hogyan vezet patogén autoimmunitáshoz” – kommentálta a tanulmány társszerzője, James McCluskey professzor.