Ételek, amelyek több tíz százalékkal növelik a hirtelen halál kockázatát
A szövődmények kialakulása összefügg a koleszterinlerakódások felhalmozódásával az erekben
Szerinte a sült csirke és a sült krumpli rendszeres fogyasztása 13–28 százalékkal növeli a halálozás kockázatát. Ez a transzzsíroknak köszönhető, amelyek elősegítik az érfal gyulladását. Ez felgyorsítja az artériás károsodással kapcsolatos folyamatokat.
Az orvos a magas só- és koleszterintartalmú kolbászokat és füstölt húsokat is ugyanolyan veszélyesnek nevezte . Szívbetegségben szenvedőknél az ilyen ételek 10–40 százalékkal növelik a hirtelen halál kockázatát.
A szövődmények kialakulása összefügg a koleszterinlerakódások felhalmozódásával az erekben, a vérnyomás ingadozásával és a szívritmuszavarokkal. Mindez szívrohamhoz vagy akut agyi érkatasztrófához vezethet, ami végzetes lehet.
A szakember megjegyezte, hogy lehetséges a helyzet megváltoztatása. A sült ételek sütőben sült ételekkel való helyettesítése, a sóbevitel csökkentése és az ultra-feldolgozott élelmiszerek kerülése 36 százalékkal csökkentheti a hirtelen halál kockázatát.