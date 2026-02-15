2026. február 15., vasárnap

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Ételek, amelyek több tíz százalékkal növelik a hirtelen halál kockázatát

A szövődmények kialakulása összefügg a koleszterinlerakódások felhalmozódásával az erekben

MH
 2026. február 15. vasárnap. 12:18
Megosztás

A gyakori gyorséttermi ételek és a feldolgozott húsok jelentősen növelhetik a hirtelen halál kockázatát – figyelmeztetett E. Skorodumova kardiológus, megjegyezve az ilyen étrend és a súlyos szív- és érrendszeri szövődmények közötti összefüggést.

Ételek, amelyek több tíz százalékkal növelik a hirtelen halál kockázatát
A leggyakoribb gyorséttermi ételek jellemzően magas zsír-, cukor- és sótartalmúak
Fotó: AFP/Photononstop/Philippe Turpin

Szerinte a sült csirke és a sült krumpli rendszeres fogyasztása 13–28 százalékkal növeli a halálozás kockázatát. Ez a transzzsíroknak köszönhető, amelyek elősegítik az érfal gyulladását. Ez felgyorsítja az artériás károsodással kapcsolatos folyamatokat.

Az orvos a magas só- és koleszterintartalmú kolbászokat és füstölt húsokat is ugyanolyan veszélyesnek nevezte . Szívbetegségben szenvedőknél az ilyen ételek 10–40 százalékkal növelik a hirtelen halál kockázatát.

A szövődmények kialakulása összefügg a koleszterinlerakódások felhalmozódásával az erekben, a vérnyomás ingadozásával és a szívritmuszavarokkal. Mindez szívrohamhoz vagy akut agyi érkatasztrófához vezethet, ami végzetes lehet.

A szakember megjegyezte, hogy lehetséges a helyzet megváltoztatása. A sült ételek sütőben sült ételekkel való helyettesítése, a sóbevitel csökkentése és az ultra-feldolgozott élelmiszerek kerülése 36 százalékkal csökkentheti a hirtelen halál kockázatát.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink