Valóban működik az "arctapaszolás" a ráncok kisimításában?

Az egyik legújabb szépség trend, amely az utóbbi időben feltörekvőben volt: az arc tapaszolása. Igen, vagyis az, hogy egy éjszakára (vagy smink alatt korlátozott ideig) tapaszt helyezünk az arcunkra a ráncok csökkentése érdekében. Hollywood néhány legikonikusabb színésze és sminkese beszélt arról, hogy rendezvényeken vagy forgatásokon arctapaszt visel, hogy megemelt, simább megjelenést kölcsönözzön a bőrnek. De vajon az arc tapaszolás valóban javíthatja a ráncok megjelenését, vagy csak egy újabb meggondolatlan közösségi média trendről van szó?

Mi az az arctapaszolás?

Az arctapaszolás – más néven ránctapaszolás – a bőr feszes rögzítését jelenti, hogy állítólag javítsák a ráncok megjelenését és megakadályozzák az új ráncok kialakulását. Az arctapaszolás koncepciója pontosan az, amire a neve utal. Egy ragasztószalagot/ragasztót olyan területekre helyeznek, ahol hajlamosak vagyunk ráncokat észrevenni, például a homlokra, a szem alatti területre, az arcra és a dekoltázsra. Az emberek a klasszikus celluxtól a fejlettebb, újrafelhasználható tapaszokig bármit használnak.

Bár divatosnak tűnhet, valójában történelemmel teli. Az arctapaszolása lehet, hogy nem mainstream, de nem is új dolog. Az előadóktól a filmsztárokig az arc tapaszt már régóta használják a bőr azonnali megemelésére és a ráncok elrejtésére stratégiai helyeken. Az arc bizonyos vektorokban történő felragasztásával azonnali arcfelvarrás hatást érhetünk el.

Hogyan működik?

A leggyakoribb módszer az, hogy az emberek egy éjszakán át a tapaszban alszanak abban a reményben, hogy megakadályozzák az új ráncok kialakulását, és a meglévő ráncoknak átmenetileg kiemeltebb, simább megjelenést kölcsönöznek. A lényeg az, hogy alvás közben forgolódunk, nyomódunk, az izmainkat használjuk, tehát ha a helyükön tudjuk tartani a dolgokat, akkor nem szabadna ráncosodnunk, igaz? Vannak, akik az éjszakai hatásra esküsznek, de mások az azonnali hatásért viselnek arctapaszt.

Az éjszakai viselés ideális esetben összehúzza az izmokat és korlátozza azok mozgását, megakadályozva, hogy alvás közben ráncoljuk a homlokunkat vagy más ráncokat okozó arckifejezéseket vegyünk. Azt is mondják róla, hogy csökkenti és megelőzi az oldalfekvés és hason alvás okozta ráncokat. Az arctapasz azonnali emelő és simító hatás elérésére is használható.

Az arctapasz előnyei

A lényeg a következő: A szakértők egyetértenek abban, hogy a ráncok és a finom vonalak minden bizonnyal jobban néznek ki, ha a tapasz rajta van. Tehát az éjszakai használat lényegtelennek tűnik – a tapasz nem fogja csökkenteni a ráncokat. Ha azonban egy eseményen használják, elrejtheti az öregedés jeleit, és azonnali feszességet kölcsönöz az arcnak.

Az arctapasz használata azonban hasonló ahhoz, mint amikor sminkkel fedjük el a bőrhibákat – ez egy azonnali hatás, nem pedig hosszú távú megoldás vagy javulás. Ezek átmeneti javulást hozhatnak a finom vonalak megjelenésében, de ez ismét csak átmeneti. Ha ténylegesen kezelni szeretné a ráncokat, a szakértők azt javasolják, hogy fontolja meg a botox, a lézerterápia, a kémiai hámlasztás és más rendelői eljárások lehetőségét.

Az arctapasz lehetséges mellékhatásai

Az ismételt használat a legtöbb ember számára irritáló lehet és lesz is – függetlenül a tapasz anyagától. Azok a területek, ahol az emberek a tapaszt felhelyezik, gyakran azok, ahol a bőr a legérzékenyebb, különösen a szem alatt és a mellkason. A felhelyezéskor és levételkor a fizikai ragasztó károsíthatja a bőrbarrierjét, ami irritációhoz, szárazsághoz vezethet, és idővel akár ronthatja is a bőr megjelenését. Ha a tapaszt túl sokáig hagyják rajta, az elzáró jellege eltömődött pórusokat és pattanásokat okozhat az izzadság és a faggyú felhalmozódása miatt.

Működik-e az arctapasz a ráncok ellen?

Egyértelmű, hogy az éjszakai arctapasz meglehetősen értelmetlen – nem nyújt semmilyen állandó előnyt, és valójában csak irritációt okozhat. Ugyanez vonatkozik a mindennapi használatra is.

Ha valaki felismeri, hogy mi is ez valójában, –valami ami ideiglenesen javítja a megjelenést egy nagy esti programhoz vagy forgatáshoz –, akkor alkalmanként rendben lehet. Csak ne feledje, hogy ez semmiképpen sem a ráncok kezelésének vagy megelőzésének módja – és hogy szárazsághoz és irritációhoz vezethet.

Nem éri meg a fáradtságot. A trendek jönnek-mennek, de tudományos szempontból azok a dolgok, amelyekből a bőre a legtöbbet profitál, nem változtak.