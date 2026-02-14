A szürkehályog a szemlencse korral járó elváltozása, amely az éles látás csökkenéséhez, homályos látáshoz, majd végül vaksághoz vezethet. Az előrehaladott szürkehályog okozta látásromlás szemüveggel már nem javítható.

A szürkehályog kb. hatvanéves kor felett kezd súlyos látásromlást okozni, ilyenkor a látás elhomályosodik, emellett romlik a színlátás is, a szem egyre érzékenyebbé válik az erős fényre, és egyre magasabb dioptriájú szemüvegre van szükség az éles látáshoz.

A szürkehályog tünetei között szerepel a fényforrások körül fénykarikák megjelenése, a beteget zavarja az erős napsütés, zavarok a színérzékelésben, a színek elhalványulnak, kettős látás jelentkezik, egy olyan érzet mintha ködön, vízfátylon vagy függönyön át nézne a beteg, egyre erősebb szemüvegre van szüksége, a térlátás is romlik.

A szürkehályog nem fáj, a szem nem viszket, nem váladékozik, nem piros vagy gyulladt.

Fontos, hogy ne csak a látás súlyos romlásakor keressen fel szemész szakorvost, mert a szürkehályog a korai stádiumban még műtéti úton jól kezelhető, később viszont nemcsak a szemlencse, hanem a látáshoz szükséges többi szerv és szövet is károsodik a tartós látászavar miatt. Ha a fenti tüneteket észleli, keresse fel a területileg illetékes szemészeti szakrendelést.

Mivel az életkorhoz kapcsolódó látásromlás lassan alakul ki, panaszmentesen is ajánlott egy‑kétévente szemészeti kontrollvizsgálaton részt venni, különösen negyvenéves kor felett.

Az életkor előrehaladtával többféle tényező játszhat szerepet a szürkehályog kialakulásában. Ilyenek a hormonális változások, a dohányzás, az erősebb napsugárzás, a táplálkozási szokások, a cukorbetegség és egyes gyógyszerek.

Hajlamosító tényező lehet a dohányzás, a cukorbetegség, a szteroidok szedése, az UV-sugárzás, az előrehaladott életkor, a túlzott alkoholfogyasztás, a szemsérülések és a családi halmozódás.

Kezelésénél műtét javasolt, amennyiben elveszítette látásának 30 százalékát, a panaszok a munkavégzést nehézzé, lehetetlenné teszik, és minden olyan esetben, amikor szemész szakorvos javasolja.

A szürkehályogműtét során a szemsebész két nagyon kicsi vágást ejt a szaruhártyán, a műtét helyi érzéstelenítésben történik. Ezen keresztül ultrahanggal bontja szét az elszürkült lencsét, és eltávolítja azt. Ezt követően egyéni dioptriájú műlencsét ültet be az elhomályosodott szemlencse helyére. A seb varrás nélkül, magától gyógyul. A műtét után a beteg fedőkötést kap a szemére, amelyet huszonnégy órán át tanácsos rajta hagyni. A műtét után autót nem vezethet, ezért szüksége lehet kísérőre is.

A műtétet követőn 24–48 órán belül elvégzik a betegnél az első kontrollvizsgálatot. A második kontrollvizsgálatra általában műtét után egy hónappal kerül sor.