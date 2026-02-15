Hogyan tehetjük a palacsintát testbaráttá?

Szerinte édes töltelék helyett érdemes halat vagy tojást használni - írta meg a Sports.kz.

„Palacsintához fehér liszt helyett válasszunk teljes kiőrlésű búzát, amarántot, hajdinát vagy csicseriborsót. Ezek a lisztek rosttartalmuknak köszönhetően védik a hasnyálmirigyet a szénhidrát-terheléstől. Édesítéshez használjunk biztonságos édesítőszert, vagy természetes módon, bogyós gyümölcsökkel tegyük édesebbé a tésztát. Süssük a palacsintát tapadásmentes serpenyőben, minimális olajjal. A túróval, hallal vagy tojással töltött változatok alacsonyabb glikémiás indexűek és laktatóbbak. Azonban ne fogyasszuk őket éhgyomorra; jobb, ha péksüteményként, desszertként, zöldségsaláta után esszük – így a saláta „pufferként” működik a cukrok számára” – tanácsolta Zhelyanina.