Ezt teszi a fekete bors a szervezettel

Fűszereket minden konyhában találunk, mégis kevesen gondolnak rájuk többként, mint egyszerű ízesítőként. Pedig például a kedvelt fekete bors is számos jótékony tulajdonsággal rendelkezik, ami miatt érdemes rendszeresen fogyasztani. Íme a részletek!

A természet erejét nemcsak a gyógyteák, hanem a zöldségek, a gyümölcsök és a fűszerek is magukban hordozzák, így változatos étrenddel is hozzájuthatunk a szükséges vitaminokhoz, ásványi anyagokhoz és antioxidánsokhoz.

Vannak bizonyos alapanyagok, melyeket érdemes napi szinten fogyasztani, ugyanis jótékony hatásuk, gyógyító erejük régóta ismert és tudományosan is alátámasztott. A köznyelv csak szuperélelmiszereknek nevezi ezeket, és kétségtelen, hogy a magyar háztartások kedvelt fűszere, a bors is „szuper”. A fekete bors nagy mennyiségben tartalmaz vasat, káliumot, kalciumot, magnéziumot, cinket és krómot is.

A fekete bors sok más mellett segít a fogyásban, jót tesz az emésztésnek, serkenti a szervezet méregtelenítését, és a rák megelőzésében is fontos szerepe lehet.

A fekete bors jótékony hatásai

Segíti a fogyást

A csípős, erős ételek izzasztó hatással bírnak, így a fekete bors is. A benne található hatóanyagok segítenek feloldani a zsírsejteket és gyorsítják az anyagcserét. A fekete bors jó hatással van az emésztésre is, ugyanis serkenti a gyomorsavképződést, ezáltal enyhítheti a puffadást, a görcsöket és még a székrekedést is. Ehhez legcélszerűbb, ha tea formájában fogyasztjuk.

Méregtelenítő hatása van

A méregtelenítésnek sok formája létezik, ám az egyik legnépszerűbb a szaunázás, amikor a bőrön át, az izzadsággal távoznak a méreganyagok. A bors segíthet fokozni a szervezet tisztulását, méghozzá az izzasztó és vízhajtó hatásának köszönhetően. Az őrölt vagy frissen őrölt borsból szórjunk a már kész ételekre, akár a rántottára vagy a tükörtojásra, ugyanis „frissen” fogyasztva fejti ki leginkább a hatását.

Gyulladáscsökkentő

Számos betegség kiváltó oka lehet a szervezetben lappangó gyulladás. Egy tanulmány szerint a fekete bors a benne található piperinnek köszönhetően gyulladáscsökkentő tulajdonsággal rendelkezik, sőt felveszi a harcot a szív- és érrendszeri betegségekkel szemben is.

Segít a légúti betegségek kezelésében

Érdemes tudni, hogy fekete borssal a megfázást és a köhögést is kezelhetjük. Készítsünk a borsból teát, vagy melegítsünk fel egy bögre tejet, keverjünk bele egy csipet őrölt fekete borsot és kurkumát, adjunk hozzá egy kis mézet és még melegen kortyolgassuk. Inhalálásra is használhatjuk ezt a fűszert: forraljunk vizet, tegyünk bele borsot, egy kis eukaliptuszolajat, és lélegezzük be a gőzt.

Meggátolhatja a rák kialakulását

A fekete bors ismert antibakteriális hatásáról is, az immunerősítő tulajdonságát pedig a benne található antioxidánsoknak, illóolajoknak és vitaminoknak köszönheti. Az egyik legfőbb alkotóeleme a piperin, amely a csípős, erős ízéért is felelős. A fekete borsban található antioxidánsok hatékonyan küzdenek a szabad gyökökkel szemben, a piperin pedig a gyulladáscsökkentő hatása révén védelmet nyújthat számtalan betegséggel szemben.

Enyhítheti a depresszió tüneteit

Elsőre furcsa lehet, de hatékonynak bizonyulhat, ha elrágcsálunk egy-két szem fekete borsot. A nyers bors rágása közben ugyanis hangulatkeltő vegyi anyagok és illóolajok szabadulnak fel és jutnak el az agyba, amelyek hatására megszabadulhatunk a mentális fáradtságtól, a depressziós tünetektől is. Egy-két szemnél azonban ne rágjunk többet.

Serkenti az agyműködést

A fekete bors a benne található, gyulladáscsökkentő hatású piperinnek hála képes lehet csökkenteni az agysejtek gyulladásos állapotát, serkenti a véráramlást (így javítja a memóriánkat is), és védi az egészséges agysejteket.

Jó hatással van a bőrre

A fekete bors segíthet megakadályozni a bőr pigmentációját, sőt segít megvédeni és megőrizni a bőrünk eredeti, egészséges színét. Ha már egészen fiatalon ügyelünk arra, hogy a fekete bors rendszeresen szerepeljen az étkezéseinkben, akkor megakadályozhatjuk vele a ráncok korai kialakulását, a bőr korai öregedését és a sötét foltokat. Nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is alkalmazható.

Fekete bors – nem való mindenkinek

Annak ellenére, hogy számtalan jótékony hatása ismert, egyeseknél allergiás reakciót válthat ki a fekete bors. Túlzott fogyasztása gyomorégést okozhat, ha nagy mennyiségben belélegezzük, akkor pedig károsíthatja a tüdőnket. Szembe kerülve égő érzést okozhat, ilyenkor tiszta kézzel és bő vízzel mossuk ki a szemünket – írta meg a PharmEasy nyomán a Mindmegette.