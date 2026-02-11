Új terápiás kezelés lehetőségeit vizsgálták az SZTE-n

Gyulladásos és degeneratív betegségek új terápiás lehetőségeit vizsgálták a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) egy négy éven keresztül tartó projekt keretében, amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával valósult meg – tájékoztatott a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága szerdán.

Az egymilliárd forintos támogatással megvalósult projekt középpontjában a transzlációs szemlélet állt, amelynek célja, hogy az új tudományos eredmények gyorsan hasznosulhassanak a gyakorlati orvoslásban.

A kutatók új modellrendszereket dolgoztak ki a gyulladásos, degeneratív és neurológiai betegségek vizsgálatára, hogy ezek révén személyre szabott terápiás lehetőségeket fejlesszenek. E betegségek – például egyes krónikus bőrgyulladások, mint a pikkelysömör és gyulladásos bélbetegségek – jelentős társadalmi-gazdasági terhet rónak a lakosságra és emberek százmillióinak életminőségét rontják. Hasonlóképpen, a neurológiai rendellenességek a modern orvostudomány nagy kihívásai közé tartoznak; ezen kórképek alapfolyamatainak jobb megértése és modellezése kulcsfontosságú a hatékony beavatkozások kidolgozásához.

A projekt során a krónikus gyulladásos, degeneratív és fertőző betegségek számos új terápiás lehetőségét derítették föl. A krónikus gyulladásos betegségek gyakran járnak szöveti hegesedéssel, azaz fibrózissal, ami rontja a szervek működését, mégis kevés a célzott terápia ezen a területen. A projektben vizsgált – széles spektrumú antivirális szerként alkalmazott – tiloron-dihidroklorid több rendszerben ígéretes, hegesedést csökkentő hatást mutatott a szöveti átépülést befolyásoló jelátviteli útvonalakon keresztül. A gyakorlati alkalmazhatóság felé egy injektálható, a beadás helyén géllé alakuló „hidrogél” fejlesztése jelentett lépést, amely a hatóanyag lassú, szabályozható felszabadulását tette lehetővé.

Egy másik vizsgálat során kimutatták, hogy bizonyos csatornafehérjék gátlásával csökkenthető a krónikus hasnyálmirigy-gyulladás során kialakuló szöveti fibrózis, ezáltal a betegség előrehaladása gátolható lenne, ami az első specifikus terápia lehet ebben a krónikus betegségben.

A bőrgyógyászati kutatásokban új jelátviteli útvonalakat fedeztek fel, amelyek a bőr hámsejtjei, azaz a keratinociták gyulladásban betöltött szerepét módosíthatják és ezáltal a későbbiekben gyógyszercélpontként hasznosulhatnak.

A fertőzéses betegségek esetében a mukormikózis, ami egy életveszélyes gombás fertőzés, kórokozóinak fertőzőképességét és gyógyszer rezisztenciáját vizsgálták molekuláris szinten. Emellett vizsgálták a gombás fertőzések és daganatos betegségek közötti kapcsolatokat. A neurológiai betegségek terén új, beültethető, zárt hurkú – valós idejű, visszacsatolt – stimulációs eszközöket fejlesztettek, amelyek érzékelik a kóros agyi elektromos mintázatokat és célzottan reagálnak rá, ami a jövőben személyre szabottabb terápiákat támogathat – áll a közleményben.