Télen jobban ingadozhat a vérnyomásunk

A hűvös reggelek, a zordabb időjárás nemcsak a közérzetünket befolyásolják, hanem a vérnyomásunkra is hatással lehetnek. A Mayo Klinika és más nemzetközi kutatások szerint a hidegebb időszakokban a vérnyomás emelkedhet, és annak kezelése is nagyobb figyelmet igényelhet, egészen addig, amíg a tavasz enyhítő hatása be nem köszönt.

A magyarázat részben a test természetes reakcióiban keresendő. Amikor hűvösebb a levegő, a vérerek összehúzódnak – ez segít megőrizni a testhőt, viszont a szívnek erősebben kell dolgoznia, hogy a vér eljusson a szervekhez, ezáltal megemelkedik a vérnyomás. Nem csak a hőmérséklet a ludas: a frontok, a légnyomásváltozások, a páratartalom ingadozása és az erős szél mind-mind kihatással lehetnek a keringési rendszerre. Az idősebbek különösen érzékenyek ezekre a környezeti ingerekre.

A hűvösebb napokon gyakori, hogy kevesebbet mozgunk, kevesebb friss alapanyagot fogyasztunk, és gyakrabban nyúlunk a sósabb, nehezebb ételekhez. Mindez – főleg, ha testsúlygyarapodással is párosul – jelentősen befolyásolhatja a vérnyomás szabályozását. Egy közel félmillió fő adatait feldolgozó amerikai tanulmány szerint azok, akik hűvösebb időszakban kezdenek magas vérnyomás kezelésbe, kisebb eséllyel érik el a kívánt értékeket, mint azok, akik enyhébb hónapokban kezdik meg a terápiát. Ez is jelzi: az életmód és a környezet szoros összefüggésben áll a kezelési sikerrel.

Mire érdemes figyelni amíg meg nem enyhül az idő?

1. Mérjük gyakrabban a vérnyomásunkat

A hideg hatásai miatt akár naponta is érdemes ellenőrizni a vérnyomást – különösen, ha már ismert vérnyomásproblémákkal küzdünk.

2. Ne hagyjuk el a mozgást

Akár otthon végzett, könnyű tornával is fenntartó az aktivitást. Egy friss levegőn tett séta – megfelelő öltözetben – szintén sokat számít.

3. Figyeljünk a táplálkozásra

Csökkentsük a sóbevitelt, kerüljük a túlságosan zsíros vagy fűszeres ételeket, és építsünk be minél több zöldséget az étrendedbe – akkor is, ha kevésbé kívánjuk azokat ebben az időszakban.

Ha változást tapasztalunk a vérnyomásértékeinkben, beszéljünk a kezelőorvosunkal. Elképzelhető, hogy az időszakos változásokhoz igazítani kell a gyógyszerezést – ezt mindig szakember döntse el.

Tudta?

A hűvös időszakban gyakoribbak a stroke és a szívinfarktus előfordulásai – nemcsak a vérnyomás emelkedése, hanem az inaktivitás és az étkezési szokások miatt is.

A magas vérnyomás gyakran tünetmentes, de hosszú távon súlyos szövődményekhez, például szív- és veseproblémákhoz vezethet.

A kezeletlen magas vérnyomás a korai halálozás egyik vezető oka világszerte – a jó hír viszont az, hogy életmódbeli változtatásokkal és megfelelő kezeléssel jól kézben tartható.

Mit tehetünk magunkért, amíg nem érkezik meg a tavasz?

Ez az időszak nemcsak a vérnyomást, hanem a napi szokásainkat is próbára teszi. De minden egyes kis lépés számít:

Mozogjunk minden nap legalább 20–30 percet – akár otthon is.

Étkezzünk tudatosabban – kerüljük a túl sós vagy nehéz fogásokat.

Mérjük rendszeresen a vérnyomásunkat, főként reggelente.

Konzultáljunk orvosunkal, ha változást tapasztalunk.

A hideg időszak nem csupán kényelmetlenséget okoz, hanem komoly kihívást jelenthet a vérnyomás szempontjából is. A Mayo Klinika és más kutatások egyértelműen rámutatnak: ilyenkor nagyobb tudatosságra és odafigyelésre van szükség. A jó hír, hogy a vérnyomás kordában tartása ilyenkor sem lehetetlen – csak néhány tudatos szokáson múlik – írta meg a Mindmegette.