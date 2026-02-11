2026. február 12., csütörtök

Mi az a tüdőembólia?

Milyen tünetekre kell figyelni?

 2026. február 11. szerda. 22:08
A tüdőembólia egy súlyos állapot, amelyben egy vérrög elzárja a tüdő egyik artériáját, és amely gyakran a láb mélyvénájából ered, a Mayo Clinic szerint.

A tüdőembólia (PE) a tüdőartériák hirtelen elzáródása, amelyet leggyakrabban a láb mélyvénáiból leszakadó vérrög okoz (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Science Photo Library/TPA/Science Photo Library/PIKOVIT

A tüdőembólia tünetei között szerepelhet hirtelen légszomj, mellkasi fájdalom és ájulás, és ha nem kezelik azonnal, életveszélyes lehet.

Egyéb tünetek lehetnek a gyors vagy szabálytalan szívverés, a lábak duzzanata és a hideg, elszíneződött bőr, az úgynevezett cianózis - írja az Independent.

