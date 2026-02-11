Mi az a tüdőembólia?

A tüdőembólia egy súlyos állapot, amelyben egy vérrög elzárja a tüdő egyik artériáját, és amely gyakran a láb mélyvénájából ered, a Mayo Clinic szerint.

A tüdőembólia (PE) a tüdőartériák hirtelen elzáródása, amelyet leggyakrabban a láb mélyvénáiból leszakadó vérrög okoz (képünk illusztráció)

A tüdőembólia tünetei között szerepelhet hirtelen légszomj, mellkasi fájdalom és ájulás, és ha nem kezelik azonnal, életveszélyes lehet.

Egyéb tünetek lehetnek a gyors vagy szabálytalan szívverés, a lábak duzzanata és a hideg, elszíneződött bőr, az úgynevezett cianózis - írja az Independent.