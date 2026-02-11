Egészség
Mi az a tüdőembólia?
Milyen tünetekre kell figyelni?
A tüdőembólia (PE) a tüdőartériák hirtelen elzáródása, amelyet leggyakrabban a láb mélyvénáiból leszakadó vérrög okoz (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Science Photo Library/TPA/Science Photo Library/PIKOVIT
A tüdőembólia tünetei között szerepelhet hirtelen légszomj, mellkasi fájdalom és ájulás, és ha nem kezelik azonnal, életveszélyes lehet.
Egyéb tünetek lehetnek a gyors vagy szabálytalan szívverés, a lábak duzzanata és a hideg, elszíneződött bőr, az úgynevezett cianózis - írja az Independent.