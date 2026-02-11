Kisebb veszélyt jelent mostanság a kanyaró, mint korábban

A szervezet adatai szerint 2025-ben 34 ezer kanyarós esetet regisztráltak a Nyugat-Európa atlanti-óceáni partvidékétől Türkmenisztánig terjedő térség 53 országában, ami csaknem 75 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. Az alacsonyabb esetszám egyrészt a kanyaró elleni küzdelem eredményének tudható be, de az is közrejátszott a WHO szerint, hogy a vírus jobban elterjedt az oltatlan népesség körében, és így még többen szereztek védettséget a fertőzéssel szemben. Míg egyes országokban, például Romániában, Kazahsztánban és Azerbajdzsánban mintegy 90 százalékos volt a csökkenés, Franciaországban és Hollandiában kis mértékű emelkedést tapasztaltak.

A WHO hangsúlyozta: a cél továbbra is a 95 százalékos oltottsági arány elérése világszerte, mert ennek hiányában a kanyarót okozó vírus továbbra is terjedni fog. A szervezet az ENSZ Gyermekalapjával (UNICEF) együtt arra figyelmeztet, hogy továbbra sem múlt el a jelentősebb kanyarójárványok veszélye. Több ország, köztük Ausztria, Spanyolország és Nagy-Britannia elvesztette korábban kivívott kanyarómentes státuszát, miután a vírus újra megjelent és terjedni kezdett - közölte a WHO. A kanyaró, amely egyes esetekben súlyos szövődményekkel is járhat, rendkívül fertőző légúti betegség: egy fertőzött személy átlagosan 18 oltatlan embert betegít meg.