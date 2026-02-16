2026. február 16., hétfő

Egészség

Hogyan segítheti a bors az emésztést?

Számos apró trükk létezik az emésztés serkentésére. Az egyik ezek közül a közönséges borson alapul

 2026. február 16. hétfő. 6:19
Az, hogy a bors célzottan gyógyászati célokra is felhasználható, mára szinte teljesen feledésbe merült. Pedig ez a zöld, fehér, piros vagy fekete fűszer egy természetes gyógyszer, amely a legtöbb ember konyhájában megtalálható.

A bors antioxidánsai révén védi az agysejteket és segítheti a memóriát is
Fotó: NorthFoto

A borsban található piperin alkaloid elősegíti a vérkeringést az egész testben; ezáltal több nyál termelődik a szájban és több gyomornedv a gyomorban. Így egyrészt étvágygerjesztő hatása van, másrészt a megnövekedett gyomornedv mennyiségnek köszönhetően a nehéz ételek jobban és gyorsabban emészthetőek.

A borsos tea oldja a székrekedést

A székrekedés ellen egyszerűen elkészítheti a borsos teát:

  1. Egy teáskanál fekete borsot és két evőkanál borsmentalevelet öntsön le 250 ml forrásban lévő vízzel, és hagyja 10 percig ázni.
  2. Szűrje le a teát, és kortyokban igya meg.

Hasmenés, gyomornyálkahártya-gyulladás vagy gyomorfekély esetén azonban ajánlatos elkerülni a bors fogyasztását.

A piperin emellett fájdalomjelzést vált ki a szervezetben. Ezáltal a szervezet saját endorfinjait bocsátja ki, amelyek jobb hangulatot biztosítanak. Ezenkívül a piperin gátolja a boldogsághormon, a szerotonin lebontását: a borssal hosszabb ideig érezzük magunkat jobban, mint nélküle. A dopamin lebontását is gátolja, így hosszabb ideig tudunk jobban koncentrálni.

A bors enyhíti a megfázás tüneteit

A megfázás tüneteit, például a fokozott hidegérzetet („fázás”) is enyhíti a bors: a piperin vérkeringést serkentő hatásának köszönhetően a bors szó szerint felmelegít.

Láz esetén a bors fogyasztása után a szervezet gyorsabban izzadni kezd, ami lehűti a testet és gyorsabban csökkenti a lázat.

A chilihez vagy a cayenne-borshoz képest a bors még mérsékelt fűszerességű, ezért azok számára is alkalmas, akik nem szeretik vagy nem bírják a túlzott fűszerességet. Ezenkívül a bors a felső és alsó légutak nyálkahártyáit is fokozott nyálkaelválasztásra ösztönzi, és így segít a baktériumok gyorsabb eltávolításában köhögéssel vagy orrfújással.

A borsos borogatás szintén segít a tipikus megfázásos tünetek ellen és elősegíti a gyógyulást.

A borsolaj ellazítja az izmokat

A bors vérkeringést elősegítő hatása kihasználható egy borsos masszázsolajban is, amely segít eltüntetni a feszültséget és az izomlázat.

A borsos masszázsolaj elkészítése:

  • 200 ml olívaolajat és körülbelül 16 gramm (kb. két evőkanál) enyhén összetört fekete borsot tegyünk egy csavaros üvegbe.
  • Zárjuk le az üveget, és hagyjuk két hétig meleg helyen állni. Időnként rázzuk meg, hogy a bors hatóanyagai jobban feloldódjanak.
  • Szűrjük le a borsszemeket, és töltsük a kész borsolajat egy szorosan záródó üvegbe.

Hűvös helyen tárolva az olaj egy-két évig eltartható.

Használatkor kevés olajat kenjen a kezére, és masszírozza be a feszült testrészekbe. Az ekcémás vagy pikkelysömörös bőrfelületeket jobb kihagyni.

Az olaj hatásának fokozása érdekében néhány szárított chili pehelyt is adhat az olajhoz. Opcionálisan 20 csepp rozmaring- vagy borókás illóolaj is fokozza a hatást és kellemes illatot biztosít. Akinek ez az olaj mégsem elég erős, vagy nincs ideje masszírozni, az elkészítheti saját magának a melegítő chili kenőcsöt és azt kenheti a bőrre.

Amit a borsról tudni kell

A borsszem a borsbokor (Piper nigrum) gyümölcse, egy kúszónövényé, amely eredetileg csak Dél-Indiában volt honos, de mára már Indonéziában, Malajziában, Vietnamban és Brazíliában is termesztik. A bors legfontosabb összetevője a piperin, amely nemcsak egészségünknek kedvez, hanem hús és hal tartósítására is alkalmas. Pontosan ez a tartósító hatása tette a borsot már az ókorban és a középkorban is egy sokat kereskedett árucikké, amelynek súlyát a hosszú szállítási utak miatt időnként aranyban mérték - írja a focus.de.

A bors különbségei: zöld, fekete, fehér és piros

Fekete, piros, fehér vagy zöld borsszem: mind ugyanabból a borsbokorból származik, csak különböző időpontokban szüretelték és dolgozták fel:

A zöld bors éretlen borsszemekből áll, amelyeket a betakarítás után nagyon gyorsan sós lében vagy ecetben pácolnak, vagy szárítanak, illetve fagyasztva szárítanak, hogy megőrizzék színüket. A zöld borsszemek csak enyhén csípősek.

A fekete bors úgy készül, hogy a zöld vagy zöldes-sárga, még éretlen gyümölcsöket először rövid ideig forrásban lévő vízbe mártják, majd a napon szárítják. A fekete bors a legcsípősebb a borsfajták közül.

A fehér bors teljesen érett piros borsbogyókból készül: a piros borsszemeket egy-két hétig folyó vízben áztatják, amíg a héjuk meg nem oldódik. Egy további hámozási folyamat után szárítják őket. A termés egy részét tovább napfénynek teszik ki, hogy még jobban kifehéredjen. A fehér szemek csípősek, de nincs sajátos aromájuk, ami attól függően, hogy milyen ételhez használják, előnyös lehet.

A vörös borsszem teljesen érett, héj nélküli borsbogyó. Ritkán található meg a kereskedelemben, és többnyire – a zöld borshoz hasonlóan – savanyú vagy sós pácban tartósítják. Szárított formában alig kapható. Az igazi piros bors drága, mert minden borsbogyót kézzel kell leszedni a borsszőlőről, amelyen egyszerre nőnek zöld, zöld-sárga és piros bogyók. A piros bors íze csípős, friss és egyben kissé édeskés is, a beérkezett bogyóban található cukortartalom miatt.

A legtöbb paprikakeverékben található enyhe rózsaszínű paprika nem paprika, hanem brazil vagy perui chinusfákról származik, amelyek a sumachfélék családjába tartoznak, és így rokonok a kesudióval és a mangóval.

Hogyan lehet felismerni a jó minőségű borsot?

A legtöbb borsot hagyományos, nem ökológiai termelési módszerekkel termesztik, ezért sok borstermékben kimutathatók peszticidek vagy akár ásványi olajok maradványai, amelyek rontják a fűszeres magvak egészséges élvezetét. Ráadásul az őrölt borshoz általában nem a legjobb minőségű borsmagokat használják.

Ezért ajánlatos a bors esetében is biotermékeket és egész szemeket választani. Az őrölt bors ízében messze felülmúlja a nem őrölt szemeket, mert az ízét meghatározó illékony illóolajok csak az elkészítéskor szabadulnak fel.

