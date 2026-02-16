Hogyan segítheti a bors az emésztést?

Az, hogy a bors célzottan gyógyászati célokra is felhasználható, mára szinte teljesen feledésbe merült. Pedig ez a zöld, fehér, piros vagy fekete fűszer egy természetes gyógyszer, amely a legtöbb ember konyhájában megtalálható.

A bors antioxidánsai révén védi az agysejteket és segítheti a memóriát is

A borsban található piperin alkaloid elősegíti a vérkeringést az egész testben; ezáltal több nyál termelődik a szájban és több gyomornedv a gyomorban. Így egyrészt étvágygerjesztő hatása van, másrészt a megnövekedett gyomornedv mennyiségnek köszönhetően a nehéz ételek jobban és gyorsabban emészthetőek.

A borsos tea oldja a székrekedést

A székrekedés ellen egyszerűen elkészítheti a borsos teát:

Egy teáskanál fekete borsot és két evőkanál borsmentalevelet öntsön le 250 ml forrásban lévő vízzel, és hagyja 10 percig ázni. Szűrje le a teát, és kortyokban igya meg.

Hasmenés, gyomornyálkahártya-gyulladás vagy gyomorfekély esetén azonban ajánlatos elkerülni a bors fogyasztását.

A piperin emellett fájdalomjelzést vált ki a szervezetben. Ezáltal a szervezet saját endorfinjait bocsátja ki, amelyek jobb hangulatot biztosítanak. Ezenkívül a piperin gátolja a boldogsághormon, a szerotonin lebontását: a borssal hosszabb ideig érezzük magunkat jobban, mint nélküle. A dopamin lebontását is gátolja, így hosszabb ideig tudunk jobban koncentrálni.

A bors enyhíti a megfázás tüneteit

A megfázás tüneteit, például a fokozott hidegérzetet („fázás”) is enyhíti a bors: a piperin vérkeringést serkentő hatásának köszönhetően a bors szó szerint felmelegít.

Láz esetén a bors fogyasztása után a szervezet gyorsabban izzadni kezd, ami lehűti a testet és gyorsabban csökkenti a lázat.

A chilihez vagy a cayenne-borshoz képest a bors még mérsékelt fűszerességű, ezért azok számára is alkalmas, akik nem szeretik vagy nem bírják a túlzott fűszerességet. Ezenkívül a bors a felső és alsó légutak nyálkahártyáit is fokozott nyálkaelválasztásra ösztönzi, és így segít a baktériumok gyorsabb eltávolításában köhögéssel vagy orrfújással.

A borsos borogatás szintén segít a tipikus megfázásos tünetek ellen és elősegíti a gyógyulást.

A borsolaj ellazítja az izmokat

A bors vérkeringést elősegítő hatása kihasználható egy borsos masszázsolajban is, amely segít eltüntetni a feszültséget és az izomlázat.

A borsos masszázsolaj elkészítése:

200 ml olívaolajat és körülbelül 16 gramm (kb. két evőkanál) enyhén összetört fekete borsot tegyünk egy csavaros üvegbe.

Zárjuk le az üveget, és hagyjuk két hétig meleg helyen állni. Időnként rázzuk meg, hogy a bors hatóanyagai jobban feloldódjanak.

Szűrjük le a borsszemeket, és töltsük a kész borsolajat egy szorosan záródó üvegbe.

Hűvös helyen tárolva az olaj egy-két évig eltartható.

Használatkor kevés olajat kenjen a kezére, és masszírozza be a feszült testrészekbe. Az ekcémás vagy pikkelysömörös bőrfelületeket jobb kihagyni.

Az olaj hatásának fokozása érdekében néhány szárított chili pehelyt is adhat az olajhoz. Opcionálisan 20 csepp rozmaring- vagy borókás illóolaj is fokozza a hatást és kellemes illatot biztosít. Akinek ez az olaj mégsem elég erős, vagy nincs ideje masszírozni, az elkészítheti saját magának a melegítő chili kenőcsöt és azt kenheti a bőrre.

Amit a borsról tudni kell

A borsszem a borsbokor (Piper nigrum) gyümölcse, egy kúszónövényé, amely eredetileg csak Dél-Indiában volt honos, de mára már Indonéziában, Malajziában, Vietnamban és Brazíliában is termesztik. A bors legfontosabb összetevője a piperin, amely nemcsak egészségünknek kedvez, hanem hús és hal tartósítására is alkalmas. Pontosan ez a tartósító hatása tette a borsot már az ókorban és a középkorban is egy sokat kereskedett árucikké, amelynek súlyát a hosszú szállítási utak miatt időnként aranyban mérték - írja a focus.de.

A bors különbségei: zöld, fekete, fehér és piros

Fekete, piros, fehér vagy zöld borsszem: mind ugyanabból a borsbokorból származik, csak különböző időpontokban szüretelték és dolgozták fel:

A zöld bors éretlen borsszemekből áll, amelyeket a betakarítás után nagyon gyorsan sós lében vagy ecetben pácolnak, vagy szárítanak, illetve fagyasztva szárítanak, hogy megőrizzék színüket. A zöld borsszemek csak enyhén csípősek.

A fekete bors úgy készül, hogy a zöld vagy zöldes-sárga, még éretlen gyümölcsöket először rövid ideig forrásban lévő vízbe mártják, majd a napon szárítják. A fekete bors a legcsípősebb a borsfajták közül.

A fehér bors teljesen érett piros borsbogyókból készül: a piros borsszemeket egy-két hétig folyó vízben áztatják, amíg a héjuk meg nem oldódik. Egy további hámozási folyamat után szárítják őket. A termés egy részét tovább napfénynek teszik ki, hogy még jobban kifehéredjen. A fehér szemek csípősek, de nincs sajátos aromájuk, ami attól függően, hogy milyen ételhez használják, előnyös lehet.

A vörös borsszem teljesen érett, héj nélküli borsbogyó. Ritkán található meg a kereskedelemben, és többnyire – a zöld borshoz hasonlóan – savanyú vagy sós pácban tartósítják. Szárított formában alig kapható. Az igazi piros bors drága, mert minden borsbogyót kézzel kell leszedni a borsszőlőről, amelyen egyszerre nőnek zöld, zöld-sárga és piros bogyók. A piros bors íze csípős, friss és egyben kissé édeskés is, a beérkezett bogyóban található cukortartalom miatt.

A legtöbb paprikakeverékben található enyhe rózsaszínű paprika nem paprika, hanem brazil vagy perui chinusfákról származik, amelyek a sumachfélék családjába tartoznak, és így rokonok a kesudióval és a mangóval.

Hogyan lehet felismerni a jó minőségű borsot?

A legtöbb borsot hagyományos, nem ökológiai termelési módszerekkel termesztik, ezért sok borstermékben kimutathatók peszticidek vagy akár ásványi olajok maradványai, amelyek rontják a fűszeres magvak egészséges élvezetét. Ráadásul az őrölt borshoz általában nem a legjobb minőségű borsmagokat használják.

Ezért ajánlatos a bors esetében is biotermékeket és egész szemeket választani. Az őrölt bors ízében messze felülmúlja a nem őrölt szemeket, mert az ízét meghatározó illékony illóolajok csak az elkészítéskor szabadulnak fel.