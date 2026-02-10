Öt délutáni szokás, ami garantáltan elhízáshoz vezet

Az elhízás kialakulásában ugyanis nemcsak az számít, mit eszünk vacsorára, hanem az is, milyen rossz szokásokat követünk az ebéd utáni órákban.

Sokan nem is sejtik, hogy a délután elfogyasztott nassok, italok és a bevett szokások milyen nagy szerepet játszanak az elhízás és a makacs hasi zsír kialakulásában. Különösen veszélyes lehet a zsigeri zsír, amely a belső szervek körül rakódik le, és komoly egészségügyi kockázatokkal hozható összefüggésbe. A dietetikusok szerint több olyan mindennapos rossz szokás is létezik, amely észrevétlenül növeli ezt a zsírtípust – most megmutatjuk, melyek ezek, és miért érdemes odafigyelni rájuk - írja a mindmegette.hu.

Miért veszélyes a zsigeri zsír?

A zsigeri zsír nem csupán esztétikai probléma. Mivel a hasüregben, a szervek körül helyezkedik el, gyulladásos folyamatokat indíthat el a szervezetben. A szakértők szerint a túlzott mennyiség összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségekkel, a cukorbetegséggel, a metabolikus szindrómával, sőt egyes daganatos betegségek kockázatával is.

Rossz szokások, melyeknek elhízás, megnövekedett zsigeri zsír lehet a következménye

1. Édesített kávé vagy üdítő minden délután

Egy ízesített latte vagy egy doboz üdítő gyors energialöketnek tűnhet, de ezek az italok gyakran rengeteg hozzáadott cukrot tartalmaznak. Egyetlen adag akár 30 grammnál is több cukrot rejthet, ami hosszú távon súlygyarapodáshoz és elhízáshoz vezethet. A dietetikusok szerint a cukros italok rendszeres fogyasztása kifejezetten növeli a zsigeri zsír mennyiségét, és a máj elzsírosodásához is hozzájárulhat. Alkalmanként beleférnek, de napi szinten érdemesebb cukormentes vagy kevésbé édes alternatívát választani.

Jobb választás lehet:

a natúr kávé;

kevesebb édesítőszer használata;

cukormentes üdítő vagy szirup fogyasztása.

2. Hosszú órák ülve, mozgás nélkül

Irodai munka mellett könnyű egész délután egy helyben ülni, de ez komoly következményekkel járhat. A tartós ülés csökkenti az izmok aktivitását, lassítja az anyagcserét, és rontja a vércukorszint szabályozását. A szakértők szerint az ülő életmód hozzájárulhat az inzulinrezisztencia kialakulásához, ami kedvez a zsigeri zsír lerakódásának.

Már az is sokat számít, ha óránként pár percre felállunk, nyújtózunk vagy sétálunk egyet.

3. Étkezések kihagyása

Sokan kihagyják az ebédet vagy a délutáni étkezést, abban bízva, hogy így kevesebb kalóriát visznek be. A valóságban ez gyakran túlevéshez vezet később, amikor már nehezebb jó döntéseket hozni.

A kutatások szerint az étkezések kihagyása összefüggésbe hozható a magasabb testzsírszázalékkal és az elhízás nagyobb kockázatával, még akkor is, ha az összkalóriabevitel nem tűnik magasnak. A rendszertelen evés megzavarhatja az éhség- és jóllakottságérzetet, ami kedvez a zsigeri zsír növekedésének.

4. Ultrafeldolgozott nassolnivalók

Egy-egy süti vagy chips önmagában nem ördögtől való, de ha ez válik napi rutinná, az már gondot jelenthet. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek gyors vércukorszint-ingadozást okoznak, ami fáradtsághoz, sóvárgáshoz és túlevéshez vezethet. Ezek az ételek általában sok kalóriát, finomított szénhidrátot és hozzáadott cukrot tartalmaznak, miközben kevés bennük a hasznos tápanyag. A rendszeres fogyasztásuk összefüggésbe hozható a zsigeri zsír növekedésével.

"Jó" nasik, amiket ajánlunk:

alma dióval vagy sajttal

sárgarépa humusszal

túró bogyós gyümölcsökkel

5. Tartós stressz a délutáni órákban

A kezeletlen stressz nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is megterheli a szervezetet. A krónikus stressz hatására megemelkedik a kortizolszint, ami elősegítheti a hasi zsírraktározást. Kutatások szerint a tartós stressz szoros kapcsolatban áll a megnövekedett zsigeri zsír mennyiségével. Bár nem minden stresszforrás kerülhető el, a délutáni órákban tudatos stresszkezeléssel sokat tehetünk az egészségünkért.

Csökkenthető a stressz: