Ön is ropogtatja az ujjait?

Generációk óta halljuk, hogy az ujjak ropogtatása ízületi gyulladást okoz. Vajon ez valóban így van, vagy az ízületek kattogása és nyikorogása ártalmatlan?

Az ízületek ropogása sokaknak ismerős: reggel felkeléskor, egy hirtelen mozdulatnál vagy akár munka közben is hallható. Van, aki szándékosan is ropogtatja, őrületbe kergetve a körülötte lévőket. A legtöbbször ártalmatlan jelenségről van szó, de nem árt tudni, mikor jelezhet komolyabb problémát.

Mitől ropog az ízület?

Az ízületek hallható ropogása három fő forrásból származhat:

gázbuborékok kipukkadása az ízületi folyadékban (szinoviális folyadék);

inak vagy szalagok mozgása a csontokon;

az ízületek pillanatnyi elválása és újra összeillesztése.

Például amikor megropogtatjuk az ujjperceinket, az ízületi tokban lévő gyors nyomásváltozás vákuumot hoz létre, ami buborékokat képez, majd hallható pukkanással szabadul fel. Dr. Rod Hughes reumatológus szerint az esetek többségében ez teljesen ártalmatlan jelenség — írja cikkében a Daily Mail alapján a mindmegette.hu.

Az ízületi kattogás gyakori, és jellemzően az ízületi folyadékban lévő gázbuborékok vagy a csontokon mozgó inak okozzák – mondja a szakértő.

Ugyanakkor a kattogás fájdalommal, duzzanattal vagy mozgáskorlátozottsággal együtt komolyabb problémákra is utalhat, például korai osteoarthritisre vagy szalagsérülésre. Különösen gyakori az ízületek ropogása a térdsérülésen átesettek, a túlsúlyosak, a nagy terhelésű sportot űzők, valamint a hormonális változásokon áteső nők esetében.

Az ízületek kattogása általában ártalmatlan, de az alábbi jelek esetén javasolt az orvosi vizsgálat:

fájdalom vagy bizsergés;

duzzanat, záródás, instabilitás;

csökkent mozgástartomány;

rendszeres beakadás vagy blokkolás.

Ízületek és izomkoordináció – mi áll a háttérben?

Sokszor a ropogó hang nem maga az ízület problémája, hanem a környező izmok nem megfelelő működése. Például:

A váll ropogása gyakran a lapocka nem megfelelő stabilizáltságára utal.

A csípő kattogása jelezheti a mély csípőstabilizátorok gyengeségét, ami miatt az inak csontos felületen pattannak át.

Dr. Hughes szerint ilyenkor a megoldás nem az ízület „kezelése”, hanem az izomerősítés és a koordináció javítása.

Külső tényezők is hatnak az ízületekre

Időjárás és légnyomás

A nedves, alacsony nyomású frontok fokozhatják a nyikorgást.

Hőmérséklet

Hideg hatására az izmok kevésbé rugalmasak, az ízületi folyadék sűrűsödhet.

Alvási pozíció

A csavaró, összenyomó testhelyzetek fokozhatják a reggeli merevséget.

Mi a helyzet az ujjak ropogtatásával?

Az ízületek ropogtatása gyakran csak egy rossz szokás, ami rövid távon csökkentheti a feszültséget és növeli a mozgástartományt, de nem jelent tartós változást. A közhiedelemmel ellentétben az ízületek rendszeres ropogtatása nem okoz ízületi gyulladást.

Hogyan tarthatók egészségesen az ízületek?

A szakértők szerint a következő gyakorlatok segíthetnek:

izomerősítés lassú, kontrollált ellenállásos gyakorlatokkal;

mobilitási gyakorlatok kényelmes tartományban;

egyensúly és koordináció fejlesztése;

alacsony terhelésű mozgások, mint az úszás, kerékpározás vagy jóga, különösen előnyösek a kattogás csökkentésére.

A ropogó ízületek tehát nem jeleznek bajt — és az sem gond, ha mi ropogtatjuk az ujjainkat —, de ha fájdalommal, duzzanattal vagy mozgáskorlátozottsággal jár, akkor nem árt egy alapos orvosi vizsgálat. Az ízületek egészségét a megfelelő izomerősítés, mobilitás és testtartás hosszú távon is támogatja.